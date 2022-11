Operazione Gotha, maxi retata contro la pirateria online

L’operazione Gotha ha fatto luce sul 70% di streaming illegale, pari a oltre 900.000 utenti con profitti mensili per milioni di euro. Numerose perquisizioni e sequestri sull’intero territorio nazionale.

I licenziamenti di massa delle big tech fanno gola alle startup che fino ad oggi non potevano permettersi di assumere ingegneri, sviluppatori e programmatori dai colossi della silicon valley. “Un’abbondanza mai vista prima” per gli startupper.

I rincari delle bollette e l’inflazione non freneranno la propensione di spesa dei consumatori verso il 5G, previsti a livello globale 510 milioni di nuovi abbonamenti nel 2023.