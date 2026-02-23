Agcom ha avviato una consultazione pubblica sulla proposta di modifica e aggiornamento del Regolamento Mobile Number Portability (MNP), che non può essere sfruttata per delle offerte riservate in ottica operator attack.

Agcom ha avviato una consultazione pubblica sulla proposta di modifica e aggiornamento del Regolamento Mobile Number Portability (MNP), per garantire il corretto utilizzo del database MNP, che non può essere sfruttata per delle offerte riservate.

Operator attack, vietato l’uso del database MNP

L’AGCOM lo ha reso noto con la delibera 3/26/CIR (ecco il documento completo), pubblicata lo scorso 18 febbraio 2026 pubblicato sul sito “Consultazione pubblica per l’aggiornamento del quadro regolamentare in materia di portabilità dei numeri mobili nell’ambito del procedimento avviato con la delibera n. 12/25/CIR”.

L’obiettivo è mettere in atto quanto previsto in materia dal DDL Concorrenza,

Gli operatori interessati potranno far pervenire le proprie osservazioni e valutazioni su quanto contenuto nell’Allegato B entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera 3/26/CIR, avvenuta il 18 Febbraio 2026.

Obbligo di riservatezza dati nella number portability

“I dati relativi ai clienti che richiedono l’attivazione della prestazione di MNP sono trattati dall’operatore donating con la massima riservatezza ed utilizzati esclusivamente ai fini dell’attivazione della prestazione. L’informazione che il cliente ha chiesto la portabilità verso altro operatore non può essere utilizzata dall’operatore Donating per contattare il cliente durante il processo di portabilità a qualsiasi titolo, neanche per segnalare anomalie”.

MNP, database fondamentale per l’instradamento delle chiamate

Il medesimo regolamento chiarisce la finalità della creazione di una banca dati ad uso degli operatori laddove dispone che “il riconoscimento dell´associazione tra il numero portato e la rete dell´operatore recipient è effettuato, nel rispetto delle disposizioni per la tutela dei dati personali, tramite apposite banche dati gestite da ciascun operatore ospitante” e, al comma 2, “ciascun operatore ospitante ha l´obbligo di mantenere aggiornata la propria banca dati e di comunicare a tutti gli altri operatori ospitanti l´acquisizione dei numeri oggetto di portabilità” (art. 4 del Regolamento MNP).

