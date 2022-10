OpenFiber-TIM, interviene la Vestager

La nostra giornata.

Margrethe Vestager, Vice Presidente e Commissario europeo alla Concorrenza, ascolterà i manager di TIM e OpenFiber per capire se hanno illecitamente concordato di aumentare i prezzi dell’offerta wholesale banda larga fissa.

“Il settore delle Tlc ha perso oltre 17 miliardi di euro in poco più di dieci anni”, ha ricordato Sabrina Casalta, direttore Finance di Vodafone Italia, intervenuta al convegno “Le TLC per la crescita del Paese”. Come invertire il trend negativo?

Oggi e domani a Bruxelles riunione Consiglio europeo per trovare una soluzione comune al problema dei prezzi dell’energia e un accordo sugli strumenti proposti dalla Commissione. È l’ultimo di Draghi come Premier.

