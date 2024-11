Elon Musk, AI supererà medici e avvocati dopo le prestazioni di ChatGPT nella diagnosi medica

Elon Musk ha dichiarato che l’intelligenza artificiale è destinata a superare professionisti come medici e avvocati, sottolineando i progressi mostrati da ChatGPT nelle diagnosi mediche.

Elon Musk ha dichiarato che l’intelligenza artificiale è destinata a superare professionisti come medici e avvocati, sottolineando i progressi mostrati da ChatGPT nelle diagnosi mediche. Il sistema AI ha dimostrato di essere più accurato dei medici in alcuni scenari clinici, alimentando dibattiti su come la tecnologia possa ridefinire le competenze professionali.

Musk ha evidenziato che gli esseri umani stanno diventando sempre più ‘biologicamente obsoleti’ in molti campi, dove l’AI offre efficienza e precisione superiori. Tuttavia, l’implementazione su larga scala dell’AI solleva preoccupazioni etiche e sulla disumanizzazione dei servizi essenziali.

Le diagnosi AI potrebbero accelerare i processi medici e ridurre gli errori, ma è necessario un equilibrio per preservare l’empatia e il giudizio umano nelle professioni critiche.

L’annuncio ha scatenato riflessioni su come le istituzioni educative e i sistemi legali possano prepararsi a questo cambiamento, adattando formazione e legislazioni. L’avvento di AI come ChatGPT potrebbe inaugurare un’era di trasformazioni radicali in ambito sanitario e oltre.

Lo sceriffo di Las Vegas espone ad a16z i piani per bodycam potenziate con AI

Lo sceriffo della contea di Las Vegas ha discusso con i partner di a16z sull’adozione di tecnologie AI avanzate per migliorare i dispositivi bodycam utilizzati dalla polizia.

Durante l’incontro, ha evidenziato come le bodycam dotate di intelligenza artificiale possano contribuire ad automatizzare l’analisi dei dati visivi e audio raccolti in tempo reale, riducendo la necessità di supervisione umana.

L’obiettivo principale è l’uso dell’AI per identificare comportamenti sospetti, trascrivere automaticamente conversazioni e fornire una revisione rapida degli incidenti, garantendo maggiore trasparenza e sicurezza operativa.

Questo approccio potrebbe affrontare problematiche legate alla responsabilità degli agenti e alla protezione dei diritti civili. Tuttavia, il progetto solleva questioni etiche e sulla privacy, poiché l’AI potrebbe ampliare le capacità di sorveglianza.

La collaborazione tra forze dell’ordine e aziende tecnologiche rappresenta un tentativo ambizioso di modernizzare gli strumenti di polizia, ma richiederà una regolamentazione accurata per evitare abusi e garantirne l’efficacia.

