OpenAI vale 100 miliardi. A breve ‘Strawberry’, l’AI generale?

Per il Ceo Sam Atman, raccogliere nuove risorse è essenziale per centrare l’obiettivo dell’intelligenza artificiale generale che, secondo OpenAI, sarà in grado di superare gli esseri umani con le sue performance. Ma anche per battere una concorrenza che si fa sempre più intensa e che vede in Elon Musk, uno dei primi investitori in OpenAI, il maggiore rivale.

Italia 1 Giga, fondi PNRR a rischio dopo il blocco Ue ai ‘civici adiacenti’? Accolta da Bruxelles la segnalazione dell’AIIP sui civici adiacenti, la nuova mappatura Infratel rischia di allungare ancora i tempi per il completamento dei lavori entro la scadenza di giugno 2026.

Data Center, ecco le Linee guida del Mase per la realizzazione e la gestione sostenibile. Il Viceministro Vannia Gava: “Iniziativa storica, unica a livello europeo”.

