I vertici di OpenAI sono preoccupati dal fatto che l'azienda non ha raggiunto il target di un miliardo di utenti attivi settimanali per ChatGPT, né gli obiettivi di ricavi annuali legati al chatbot.

I vertici di OpenAI sono preoccupati dal fatto che l’azienda non ha raggiunto il target di un miliardo di utenti attivi settimanali per ChatGPT, né gli obiettivi di ricavi annuali legati al chatbot.

Secondo quanti riporta il Wall Street Journal il Chief Financial Officer Sarah Friar avrebbe espresso timori sulla capacità dell’azienda di sostenere nel tempo i contratti legati alla potenza di calcolo, qualora i ricavi non crescessero abbastanza rapidamente.

OpenAI ha accumulato impegni per circa 600 miliardi di dollari in capacità computazionale futura, in una strategia guidata dall’idea che la scarsità di calcolo fosse il principale limite alla crescita.

Pesa la concorrenza e gli investimenti nei data center

Negli ultimi anni, il CEO Sam Altman ha puntato ad assicurarsi quanta più capacità possibile nei data center, avviando una serie di accordi su larga scala.

Questo approccio, sostenuto inizialmente anche dal board e dalla stessa Friar, è stato alimentato dal successo di ChatGPT ma il rallentamento della crescita alla fine dello scorso anno ha iniziato a mettere in discussione la sostenibilità della strategia.

A incidere sui risultati anche la concorrenza. Il modello Gemini di Google ha registrato una forte crescita, erodendo quote di mercato, mentre Anthropic ha guadagnato terreno in segmenti chiave come coding ed enterprise.

OpenAI avrebbe inoltre registrato difficoltà nel mantenere gli abbonati, con tassi di abbandono in aumento e diversi obiettivi mensili di ricavi mancati nei primi mesi dell’anno.

IPO e tensioni interne

Sul piano strategico, emergono anche divergenze interne. Friar avrebbe espresso riserve su una possibile quotazione entro fine anno, sottolineando la necessità di rafforzare i controlli interni e adeguarsi agli standard richiesti dai mercati. Altman, invece, spingerebbe per una timeline più aggressiva. Il confronto riflette una tensione più ampia tra espansione e disciplina finanziaria.

Nonostante una dichiarazione congiunta in cui CEO e CFO negano divergenze, il board avrebbe intensificato il controllo sugli investimenti in data center, chiedendo maggiore cautela.

Il caso evidenzia il punto critico dell’AI oggi: la crescita dipende da investimenti infrastrutturali enormi, ma il ritorno economico non è ancora garantito.

OpenAI resta uno degli attori centrali del settore, ma si trova ora a dover bilanciare ambizione tecnologica e sostenibilità finanziaria, in un mercato sempre più competitivo.

Non solo conti, anche lo scontro in tribunale Musk-Altman

Sul fronte legale, si apre anche un capitolo destinato ad avere impatti diretti sull’equilibrio del settore. Elon Musk e Sam Altman sono pronti a confrontarsi in un processo iniziato ieri ad alta tensione negli Stati Uniti, incentrato sull’evoluzione di OpenAI da organizzazione non profit a realtà fortemente orientata al profitto.

Musk accusa il management di aver tradito la missione originaria, trasformando l’azienda — oggi valutata centinaia di miliardi — in un soggetto commerciale senza il suo consenso. Il procedimento, già avviato con la selezione della giuria, potrebbe incidere sugli assetti di potere nell’AI, in un momento in cui la tecnologia è al centro di timori crescenti legati a occupazione, sicurezza e impatto sistemico.

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