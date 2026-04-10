OpenAI sospende Stargate UK a causa dei costi energetici

L’iniziativa era stata annunciata nel 2025 in collaborazione con Nvidia e il provider britannico Nscale, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento del Regno Unito nell’ecosistema globale dell’intelligenza artificiale.

OpenAI mette in pausa Stargate UK a causa dell’elevato costo dell’energia e il peso della regolamentazione, ritenuti ostacoli rilevanti per sostenere investimenti su larga scala.

L’iniziativa era stata annunciata nel 2025 in collaborazione con Nvidia e il provider britannico Nscale, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento del Regno Unito nell’ecosistema globale dell’intelligenza artificiale.

OpenAI ha chiarito di voler continuare a valutare il progetto e di essere pronta a riattivarlo quando si creeranno condizioni più favorevoli, soprattutto in termini di sostenibilità economica nel lungo periodo.

Un segnale che indica come le variabili strutturali, energia e normativa, siano diventate determinanti nella selezione delle geografie dove sviluppare infrastrutture AI.

Il nodo energia e regolazione

Il caso Stargate UK evidenzia un punto sempre più centrale: data center, capacità di calcolo e modelli avanzati richiedono enormi quantità di energia, rendendo il costo energetico una variabile critica.

Allo stesso tempo, il contesto regolatorio incide sui tempi e sui costi di implementazione. Normative complesse o incerte possono rallentare i progetti e ridurne l’attrattività rispetto ad altri mercati più favorevoli. Il Regno Unito dunque si trova a competere con Paesi che offrono condizioni più competitive sul piano energetico e normativo, con il rischio di vedere ridimensionate le proprie ambizioni di leadership tecnologica.

Stargate e la strategia globale di OpenAI

Stargate non è un progetto isolato, ma parte di un piano globale da 500 miliardi di dollari per lo sviluppo di infrastrutture AI. L’iniziativa coinvolge partner industriali di primo piano come Oracle, SoftBank, Microsoft e Nvidia, e ha già visto l’avvio di progetti negli Stati Uniti e in altri Paesi.

La pausa sul fronte britannico si inserisce anche in una più ampia fase di riorganizzazione strategica di OpenAI. L’azienda sta riallocando risorse verso soluzioni enterprise e consolidando il proprio posizionamento commerciale, in un contesto di forte crescita della domanda di AI applicata in un momento complicato anche per il suo CEO Sam Altman, descritto da una lunga inchiesta del New Yorker come un bugiardo cronico assetato di potere.

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