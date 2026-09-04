OpenAI presenta GPT-6 Astra

Oggi dedichiamo l’aperura al nuovo modello GPT-6 Astra presentato da OpenAI: può utilizzare browser e applicazioni, modificare documenti e continuare a lavorare autonomamente per lunghi periodi. “Sarà un vero agente operativo”, un primo esempio di Artificial General Intelligence?

In Italia, intanto, il Tribunale di Milano rigetta per la seconda volta le contestazioni di Tim rispetto ai nuovi prezzi di accesso alla rete proposti da FiberCop. Terzo round in arrivo?

In Europa infine giudizio critico della Corte dei Conti Ue sul piano per la prontezza alla Difesa entro il 2030. Pesano frammentazione industriale, scarsa coordinazione e dipendenza dagli USA. Secondo il Financial Times, però, funzionari europei della Difesa hanno sottolineato che senza le Big Tech si rimane vulnerabili.

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