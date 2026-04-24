OpenAI presenta GPT-5.4-Cyber a governi e alleati Five Eyes

Briefing con agenzie federali e partner internazionali. Accesso limitato per un modello pensato per la difesa, ma con potenziali rischi

OpenAI ha avviato negli ultimi giorni una serie di briefing con agenzie federali statunitensi, governi locali e Paesi dell’alleanza Five Eyes per presentare le capacità del suo nuovo prodotto di cybersecurity: GPT-5.4-Cyber.

La notizia, riportata da Axios segnala l’interesse crescente delle istituzioni per strumenti AI avanzati applicati alla sicurezza.

GPT-5.4-Cyber: un nuovo modello per la difesa

La sicurezza informatica sta diventando uno dei principali terreni di confronto tra laboratori di AI come OpenAI e Anthropic. I modelli più avanzati, infatti, rappresentano un doppio elemento: da un lato possono introdurre nuovi rischi, dall’altro offrono capacità sempre più sofisticate per la difesa.

OpenAI ha presentato la scorsa settimana, una variante del suo modello di punta ottimizzata per attività di cybersecurity difensiva. Il sistema è stato mostrato a circa 50 professionisti della difesa informatica durante un evento a Washington, con dimostrazioni pratiche delle sue capacità.

Accesso controllato e alleanza Five Eyes

L’azienda ha avviato briefing anche con i Paesi membri dei Five Eyes — Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda — con l’obiettivo di selezionare e abilitare i primi utilizzatori del modello.

GPT-5.4-Cyber sarà inizialmente distribuito in modo limitato, solo a fornitori di sicurezza, organizzazioni e ricercatori verificati. La scelta riflette la natura più permissiva del sistema, che richiede controlli rigorosi per evitare utilizzi impropri.

La sfida tra OpenAI e Anthropic

La mossa arriva a breve distanza dal lancio di Mythos da parte di Anthropic, un modello con caratteristiche simili ma orientato anche alla capacità di sfruttare le vulnerabilità individuate. Anche in quel caso, la distribuzione è stata limitata a pochi partner selezionati, tra cui Amazon, Apple e Microsoft, a conferma di un approccio prudente verso tecnologie ad alto potenziale dual use.

Il confronto tra OpenAI e Anthropic segna l’avvio di una nuova fase: la competizione non riguarda più solo modelli generativi, ma sistemi in grado di operare direttamente su codice e infrastrutture critiche. Si tratta di strumenti progettati per un uso professionale, con applicazioni immediate nella sicurezza informatica, dal vulnerability assessment all’analisi delle superfici di attacco.

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