Il 95% dei dipendenti di OpenAI è pronta a dimettersi e a seguire Sam Altman in Microsoft se il Consiglio di amministrazione non si dimette.

“Non siamo in grado di lavorare per e con persone che mancano di competenza, giudizio e attenzione per la nostra missione“, si legge nella lettera firmata da 738 dipendenti su 770 e indirizzata al CdA di OpenAI. Con la rimozione di Sam Altman e Greg Brockman “la vostra condotta mostra chiaramente che non avete la competenza per guidare OpenAI. Microsoft ci ha assicurato che ci sono posizioni per tutti i dipendenti di OpenAI nella nuova divisione nel caso decidessimo di farvi parte”, hanno scritto i dipendenti.

Fra i firmatari, a sorpresa, c’è anche l’altro co-fondatore e membro del CdA Ilya Sutskever, colui che ha coordinato il licenziamento di Altman.

Sutskever si è pentito poi. “Mi rammarico profondamente della mia partecipazione alle azioni del consiglio. Non ho mai avuto intenzione di danneggiare OpenAI. Amo tutto ciò che abbiamo costruito insieme e farò tutto il possibile per riunire l’azienda”, ha scritto su X.

Cosa farà ora il CdA? I cui componenti non detengono azioni nella società, ma controllano anche la società a scopo di lucro creata nel 2019 su iniziativa di Altman per raccogliere le risorse economiche dagli investitori, soldi indispensabili per aumentare la potenza di calcolo di ChatGPT.

Le mosse di Nadella, CEO di Microsoft

Ago della bilancia è di sicuro Satya Nadella, CEO di Microsoft, che ha il 49% di OpenAI e le fornisce tutta l’infrastruttura tecnologica.

La prima mossa di Nadella è stata assumere Sam Altman e Greg Brockman e affidare all’ex CEO di OpenAI la guida di un nuovo team dedicato alla ricerca sull’IA avanzata.

E sull’ipotesi di assumere quasi tutti i dipendenti di OpenAI?

Nadella, nella videointervista a CNBC, sulla possibilità di assumere tutti o di lasciarli in OpenAI ha detto “Sono aperto a entrambe le opzioni”, aggiungendo che “Microsoft ha ciò di cui ha bisogno per continuare a innovare da sola”. Nonostante questo, “ha scelto di continuare a lavorare in partnership con OpenAI”. Al cui CdA Nadella manda questo messaggio: “A questo punto, penso che sia molto chiaro che qualcosa deve cambiare intorno alla governance”.

Vedremo nelle prossime ore come si evolverà il caos. Altman torna?

Nadella, questa volta nella videointervista a Bloomberg, ha detto: “Siamo impegnanti a lavorare con Sam e Greg e il team che vuole unirsi a noi. Se non sono in OpenAI e vogliono andare da qualsiasi altra parte, noi vogliamo lavorare con loro e in partnership con OpenAI”.