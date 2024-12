OpenAI, multa da 15 milioni da Garante Privacy

Il Garante Privacy ha adottato un provvedimento correttivo e sanzionatorio nei confronti di OpenAI in relazione alla gestione del servizio ChatGPT. Oltre a non aver notificato all’Autorità italiana la violazione dei dati subita nel marzo 2023, ha trattato i dati personali degli utenti per addestrare l’AI, senza aver prima individuato un’adeguata base giuridica.

Torri Tv: Raiway-EI Towers in trattativa per il merger si danno nove mesi di tempo. Quale futuro industriale per il polo unico, in vista del fine corsa del digitale terrestre fissato per il 2032?

5G CRESCA, progetto Vodafone Italia-Polimi per reti private nei Campus universitari. L’obiettivo è lo sviluppo di servizi digitali innovativi e connessi in ambito accademico grazie alla tecnologia 5G.

