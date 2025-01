OpenAI ha annunciato il rilascio di Operator, il suo primo agente AI capace di eseguire attività online in un browser. Basato sul modello CUA (Computer-Using Agent), Operator permette agli utenti di completare azioni come prenotare biglietti o gestire ordini online.

Disponibile inizialmente per gli abbonati ChatGPT Pro negli Stati Uniti, Operator si distingue per la sua capacità di navigare interfacce grafiche umane, superando strumenti concorrenti come Computer Use di Anthropic e Mariner di Google DeepMind.

Questo agente utilizza un approccio innovativo basato su scansioni dello schermo e interazioni dirette, eliminando la dipendenza da API specifiche. Secondo OpenAI, Operator rappresenta un passo cruciale nell’evoluzione delle AI, passando dalla semplice generazione di contenuti a compiti pratici sul web.

I test hanno dimostrato prestazioni superiori rispetto ai concorrenti su benchmark come OSWorld e WebVoyager, ma il sistema è ancora in fase sperimentale e soggetto a errori.

Inoltre, OpenAI ha integrato misure di sicurezza avanzate per prevenire abusi, garantendo che l’agente richieda conferme agli utenti per attività sensibili.

Operator è progettato per funzionare su server cloud, consentendo multitasking efficiente. Collabora con piattaforme come OpenTable, StubHub e Instacart, dimostrando versatilità nel gestire prenotazioni, acquisti e altre attività.

Questo sviluppo sottolinea la crescente competizione tra i leader dell’AI, proiettando Operator come un potenziale strumento quotidiano per semplificare operazioni complesse.

Il progetto Stargate partirà? Secondo Musk non ci sono soldi

Elon Musk, tramite la sua piattaforma X, ha messo in dubbio la solidità economica del progetto Stargate, progetto da 500 miliardi di dollari annunciato da Trump due giorni fa che ha l’obiettivo di servire esclusivamente la potenza di calcolo di OpenAI.

L’uomo più ricco del mondo ha affermato che “non hanno davvero i soldi” e ha sostenuto di avere fonti affidabili secondo cui SoftBank dispone di meno di 10 miliardi garantiti. Una fonte vicina al progetto ha smentito queste dichiarazioni, affermando che i 100 miliardi iniziali sono già disponibili tramite fondi dei soci fondatori, investitori esterni e operazioni di raccolta debiti.

Il progetto

Il progetto Stargate, un’iniziativa infrastrutturale ad alta visibilità per l’intelligenza artificiale, è stato annunciato durante un evento alla Casa Bianca Sostenuto principalmente da SoftBank e OpenAI, Stargate prevede investimenti tra i 100 e i 500 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni.

Altri partner fondatori includono Oracle e il fondo statale di Abu Dhabi MGX. Tuttavia, il progetto non riceverà finanziamenti pubblici e deve ancora assicurare i fondi necessari per la realizzazione. Il piano è stato sviluppato per superare le limitazioni legate all’accesso alle risorse di calcolo e dati, essenziali per il raggiungimento degli obiettivi di OpenAI.

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha lavorato per anni con il presidente di SoftBank, Masayoshi Son, per elaborare questa iniziativa. Microsoft, partner storico di OpenAI, continuerà a supportare tecnicamente Stargate ma non contribuirà finanziariamente. Parallelamente, Microsoft sta realizzando un fondo infrastrutturale separato da 80 miliardi di dollari.

Stargate sarà gestito attraverso due unità operative: una responsabile della costruzione e gestione dei data center, sotto la guida di OpenAI, e l’altra per il finanziamento, diretta da SoftBank.

I lavori per il primo data center sono già iniziati in Texas, in collaborazione con Oracle e Crusoe. Sebbene i dettagli del progetto siano ancora da definire, Stargate rappresenta una mossa strategica per accelerare lo sviluppo dell’AI generativa e rafforzare la posizione di OpenAI come leader globale.

