OpenAI rincorre Meta e annuncia l’arrivo degli agenti AI assistenti al lavoro: i Dots. Trump punta sull’autoregolamentazione delle Big Tech, ma restano aperte le domande sui pericoli, le responsabilità e i controlli indipendenti.

Arrivano i Dots, agenti AI assistenti di lavoro per le imprese

OpenAI ferma un modello perché nei test ha mostrato comportamenti ingannevoli e, appena un giorno dopo, presenta nuovi agenti AI destinati anche alle imprese. Il passaggio dal blocco di GPT-6.1 Astra al lancio di Dots riassume la contraddizione della corsa all’intelligenza artificiale (AI): le aziende chiedono fiducia mentre riconoscono di non riuscire sempre a controllare ciò che sviluppano.

Martedì, all’evento annuale per sviluppatori di San Francisco, il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato Dots come qualcosa di “più ambizioso” di ChatGPT e “un modo completamente nuovo di lavorare con l’AI”. Il messaggio è chiaro: un assistente capace di accompagnare l’utente nel tempo, fino alla prospettiva di intere squadre di collaboratori artificiali.

I Dots sono stati presentati come simpatiche ‘gommine’ colorate, con tanto di cappellino e occhialini. Qualcosa di innocuo e di attraente, come le irresistibili caramelle gommose Morositas. Un prodotto ben confezionato che consente ad OpenAI di entrare rapidamente in competizione con Meta, che nel frattempo vede il suo nuovo agente Muse superare i tre milioni di download tra Stati Uniti e Canada, secondo quanto riportato da Semafor. Tutto molto bello ed interessante, ma scaricare un’app non dimostra che sia affidabile né che produca benefici duraturi.

Allarme sicurezza, entusiasmo commerciale

Viene spontanea la domanda: ma non si doveva rallentare? Perché agli avvertimenti sui rischi seguono nuovi prodotti e investimenti sempre maggiori?

Una distinzione è necessaria: Dots utilizza GPT-6 Astra, non GPT-6.1 Astra, il modello bloccato/sospeso. Fermare una versione e commercializzare strumenti basati su un’altra non costituisce, da solo, una contraddizione tecnica. OpenAI dichiara inoltre limiti agli accessi, controlli sulle azioni e approvazioni per determinate operazioni. La ricerca svolta spontaneamente in background usa strumenti di sola lettura.

La contraddizione riguarda soprattutto il messaggio pubblico. Da una parte, l’AI viene descritta come tanto potente da richiedere cautele eccezionali. Dall’altra, viene proposta come un collaboratore da inserire rapidamente nella vita delle imprese. Al cliente si chiede di delegare e quando emergono i rischi gli si ricorda che deve controllare.

I pericoli esistono, senza evocare la fantascienza

Un agente AI può essere utile a preparare documenti, seguire attività e ridurre il lavoro ripetitivo, ma può anche interpretare male una richiesta, condividere informazioni riservate o compiere un’azione che l’utente non voleva.

C’è inoltre il rischio di essere ingannato. Un messaggio o una pagina web possono contenere istruzioni nascoste per spingerlo a fare qualcosa di diverso dal compito assegnato. La stessa OpenAI riconosce questo problema e spiega che difendersi richiede più del semplice filtraggio dei contenuti.

I rischi sono quindi concreti. Il punto è capire quanto siano frequenti, quali danni possano provocare e chi ne risponda. Una presentazione entusiastica non offre queste risposte e neppure un generico allarme sul futuro dell’umanità.

La paura può diventare un vantaggio

Le Big Tech non hanno tutte la stessa posizione. Il CEO di Anthropic, Dario Amodei, insiste sui pericoli e lavora alla storica IPO; il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha preso le distanze dalle richieste di rallentamento. Entrambe, però, competono per conquistare utenti e imprese.

La logica commerciale aiuta a leggere questa tensione: chi entra per primo nei processi aziendali può diventare difficile da sostituire. L’agente impara preferenze, utilizza documenti e collega servizi: il rapporto con il cliente diventa più profondo di quello costruito da un semplice chatbot.

Anche l’allarme può produrre un vantaggio: presentare la tecnologia come estremamente pericolosa può rafforzare l’idea che soltanto poche grandi aziende sappiano governarla.

Questo non ci autorizza a dire che la paura diffusa negli ultimi mesi sia stata “pianificata”, ma ci impone una riflessione importante: chi produce il rischio può ad un certo punto proporsi anche come custode indispensabile della sicurezza.

Trump sceglie l’autoregolamentazione

Dopo l’incontro alla Casa Bianca di ieri sera, il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un accordo volontario, “moralmente vincolante” che punta all’autoregolamentazione, con i leader delle Big Tech. Zuckerberg ha illustrato controlli interni e verifiche esterne e Amodei ha ribadito che i rischi sono reali. Il presidente ha evocato anche un “comitato di sorveglianza”.

Resta la domanda decisiva: chi controlla davvero le società che sviluppano e vendono questa tecnologia? Gli impegni volontari possono aiutare, ma non garantiscono da soli trasparenza, responsabilità e conseguenze quando qualcosa va storto.

La scelta americana ha anche un significato geopolitico, il piano AI di Washington punta a fare delle tecnologie statunitensi lo standard mondiale e a incoraggiare gli alleati a utilizzarle. Per l’Europa, affidarsi agli agenti americani significa interrogarsi anche su chi organizzerà il lavoro, gestirà gli accessi e stabilirà le condizioni di sicurezza, in poche parole significa: aumentare la dipendenza da fornitori esteri di tecnologie avanzate.

La questione non è scegliere tra entusiasmo e paura, ma impedire che entrambi diventino argomenti per affidare sempre più potere alle stesse aziende, chiedendo al pubblico soltanto di fidarsi (e di comprare).

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