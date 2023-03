Rispetto alla versione precedente, GPT-4 fornisce risposte testuali anche se riceve come input un’immagine. Ed è pure in grado di avere il senso dell’umorismo.

Per esempio, gli è stato chiesto “Cosa c’è di divertente in questa immagine? Descrivilo foto per foto”.

Oltre a dare la descrizione dettagliata delle 3 immagini, ecco anche il colpo di scena:

“L’umorismo in questa immagine deriva dall’assurdità di collegare un connettore VGA grande e obsoleto a una piccola e moderna porta di ricarica per smartphone”.

Le prestazioni a “livello umano” di GPT-4

Siamo partiti da quest’esempio per mostrare alcune prestazioni “a livello umano” della nuova versione di Chat GPT, rilasciato dalla società OpenAI.

“GPT-4 è il nostro grande modello multimodale che mostra prestazioni a livello umano su vari benchmark professionali e accademici. È il nostro miglior modello in assoluto su fattualità, personalizzazione e sicurezza”, ha affermato Mira Murati, CTO di OpenAi.

Da uno schizzo riesce a sviluppare un sito web

GPT-4 è definito dai suoi sviluppatori “multimodale”, perché fornisce risposte testuali anche da immagini e non più solo da testi. Questo significa che gli utenti possono rivolgere richieste su foto, immagini ed anche partendo da un testo scritto a mano, una sorta di “schizzo” e da lì chiedere di realizzare un sito web, in html, con lo stesso design raffigurato a mano sul foglio.

Il prompt

l’output

Tra le altre novità, GPT-4 è in grado di ricordare e usare più di 20.000 parole contemporaneamente.

Il nuovo modello è disponibile oggi per gli utenti di ChatGPT Plus, la versione a pagamento del chatbot ChatGPT, e per gli sviluppatori, ma c’è una lista di attesa. Inoltre sarà inserito in alcune app, come:

Duolingo Max , che offrirà ora agli utenti di lingua inglese conversazioni basate sull’intelligenza artificiale in francese o spagnolo e può utilizzare GPT-4 per spiegare gli errori commessi dagli studenti.

, che offrirà ora agli utenti di lingua inglese conversazioni basate sull’intelligenza artificiale in francese o spagnolo e può utilizzare GPT-4 per spiegare gli errori commessi dagli studenti. Stripe, la piattaforma di elaborazione dei pagamenti, utilizza GPT-4 per rispondere alle domande di supporto degli utenti che segnalano potenziali truffatori.

E i limiti?

“È ancora limitato”, ha ammesso Sam Altman, il ceo di OpenAi, nonostante GPT-4 corregge o migliora molte delle critiche che gli utenti hanno avuto con la versione precedente.

Ma GPT non è completamente affidabile ed occorre prestare attenzione quando lo si utilizza in contesti ad alto rischio. In questi ultimi casi, sempre meglio l’intelligenza umana.