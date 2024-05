L’impatto economico dell’AI generativa è soltanto all’inizio. La pensa così Mira Murati, la Cto di OpenAI.

L’ultimo modello GPT-4o di OpenAI, che aiuta gli utenti a generare contenuti come testo, presentazioni e video, sta diventando più intuitivo da usare e questo sta stimolando la sua adozione, ha detto Murati giovedì in video alla conferenza Asia Tech X di Singapore. Le persone utilizzano sempre più spesso gli strumenti di intelligenza artificiale per attività come la codifica, la scrittura e il lavoro amministrativo, ha affermato.

“Non ci rendiamo conto dell’impatto che ciò avrà sulle imprese e sul lavoro perché è appena iniziato”, ha aggiunto Murati. “Ma quello che abbiamo visto finora in un brevissimo lasso di tempo non è che un assaggio, questi sistemi di intelligenza artificiale sono già entrati nella forza lavoro come collaboratori”.

OpenAI deve affrontare una concorrenza sempre più intensa da parte di rivali come Google (Alphabet), Meta Platforms, casa madre di Facebook, la startup Anthropic e xAI di Elon Musk. OpenAI all’inizio di questo mese ha rilasciato il chatbot GPT-4o, che Murati ha pubblicizzato come il futuro dell’interazione tra persone e macchine.

“Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale è estremamente competitivo in questo momento”, ha notato Murati. La concorrenza “può effettivamente essere davvero positiva finché è una competizione al top sulla sicurezza e le persone non risparmiano”.