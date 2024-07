OpenAI ha introdotto una versione più piccola ed economica del suo modello più potente, GPT-4o, econ l’intento di espandere l’ecosistema di sviluppatori e aziende che realizzano app basate sull’intelligenza artificiale. Il nuovo modello, GPT-4o mini, è secondo OpenAI più intelligente e più economico del 60% rispetto a GPT-3.5 Turbo.

GPT-4o mini ha un prezzo di 15 centesimi per 1 milione di token di input, ovvero l’unità di informazione utilizzata da un modello di intelligenza artificiale, ad esempio una parola o una frase, e 60 centesimi per 1 milione di token di output. Ossia l’equivalente di 2.500 pagine di un libro.

Ampliare l’offerta

“Ci aspettiamo che GPT-4o mini amplierà significativamente la gamma di applicazioni basate sull’intelligenza artificiale, rendendo l’intelligenza molto più accessibile”, ha affermato OpenAI in una nota. Nel benchmark Massive Multitask Language Understanding (MMLU), che misura le capacità dei modelli linguistici in 57 materie, tra cui matematica e giurisprudenza, GPT-4o mini ha ottenuto l’82%, superando altri modelli di piccole dimensioni e GPT-3.5 Turbo.

Mini sostituirà GPT-3.5 Turbo in ChatGPT per gli utenti gratuiti mentre i Plus e Team avranno accesso al modello come scelta opzionale. Al momento del rilascio, GPT-4o mini può supportare input di testo, immagini e con un’interfaccia di programmazione aggiornata. In futuro, GPT-4o supporterà anche input video e audio. Il piccolo della casa ha una conoscenza del mondo che si ferma a ottobre del 2023.

“Immaginiamo un futuro in cui i modelli diventano perfettamente integrati in ogni app e in ogni sito web”, ha affermato OpenAI. “GPT-4o mini sta aprendo la strada agli sviluppatori per creare e scalare potenti applicazioni AI in modo più efficiente e conveniente”. A maggio, la società aveva presentato ChatGPT-4o, un modello multimodale, in grado di vedere, ascoltare e avere conversazioni in tempo reale.

