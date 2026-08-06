AI, la Casa Bianca sceglie una linea selettiva: controlli solo sui modelli più potenti, esentati gli open-weight

La Casa Bianca ha scelto la strada della regolazione selettiva dell’intelligenza artificiale (AI). Il nuovo quadro di revisione della sicurezza previsto dall’ordine esecutivo “Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security“, firmato dal presidente Donald Trump il 2 giugno 2026, riguarderà esclusivamente i modelli di AI più avanzati sviluppati dalle grandi aziende americane, lasciando invece fuori (almeno per ora) i cosiddetti modelli open-weight, ossia quelli i cui pesi (i parametri numerici che “codificano” la conoscenza del modello) sono resi pubblici e che possono essere scaricati, modificati e utilizzati da chiunque.

È una scelta che segna una precisa direzione politica: proteggere la leadership tecnologica degli Stati Uniti senza imporre vincoli che potrebbero rallentare l’innovazione. Ma è anche una decisione destinata a far discutere, perché arriva mentre la diffusione di modelli aperti cresce rapidamente sia negli Stati Uniti sia in Cina.

Il nuovo framework: chi sarà sottoposto ai controlli?

Secondo quanto riportato da Politico, dopo un incontro riservato organizzato dalla Casa Bianca con OpenAI, Anthropic e Google, è emerso che il governo intende concentrare le verifiche esclusivamente sui modelli definiti “state-of-the-art“, cioè quelli considerati all’avanguardia e potenzialmente rilevanti per la sicurezza nazionale.

In pratica, il programma riguarderà i sistemi proprietari sviluppati dalle principali aziende statunitensi, mentre resteranno esclusi i modelli open-weight che però oggi rappresentano una delle principali direttrici di sviluppo dell’ecosistema AI.

La logica è semplice: sottoporre a verifica soltanto quei modelli che raggiungono determinate soglie di capacità, soprattutto in ambito cyber, lasciando maggiore libertà agli sviluppatori che rilasciano software aperto.

La definizione delle soglie sarà affidata a un processo di benchmarking coordinato da diverse agenzie federali, tra cui la National Security Agency (NSA), incaricate di stabilire quali sistemi rappresentino un rischio sufficiente da giustificare una revisione governativa.

I test governativi pre-rilascio

Il meccanismo previsto dall’ordine esecutivo non introduce un sistema autorizzativo obbligatorio. Le aziende potranno aderire volontariamente al framework sottoponendo i propri modelli al governo prima del rilascio pubblico.

Si tratta di una specie di test governativo che dovrà avvenire prima del rilascio dei modelli più avanzati. Una volta ricevuto il modello, l’amministrazione avrà un massimo di 30 giorni per completare la valutazione.

Il processo dovrebbe coinvolgere numerose agenzie federali e comprendere verifiche relative a sicurezza informatica, protezione da minacce interne, tutela della proprietà intellettuale, gestione della riservatezza e capacità offensive in ambito cyber.

L’obiettivo dichiarato è individuare eventuali rischi prima della distribuzione dei sistemi più potenti senza rallentare eccessivamente il ciclo di sviluppo industriale.

Perché gli open-weight vengono esclusi

L’aspetto più controverso della decisione riguarda proprio l’esclusione dei modelli open-weight. Negli ultimi due anni questa categoria di sistemi ha conosciuto una crescita impressionante. A differenza dei modelli completamente open source, gli open-weight rendono disponibili i parametri del modello consentendo a ricercatori, aziende e sviluppatori di eseguirli localmente e personalizzarli.

Questa filosofia ha raccolto un forte sostegno nell’industria americana. Nvidia è diventata uno dei principali sostenitori di questo approccio e il suo amministratore delegato Jensen Huang ha intensificato nelle ultime settimane il dialogo con il Congresso e con l’amministrazione proprio per evitare restrizioni che, secondo l’azienda, rischierebbero di frenare l’innovazione.

La Casa Bianca sembra aver accolto questa impostazione, pur lasciando aperta una porta: se in futuro anche i modelli open-weight dovessero raggiungere capacità paragonabili ai sistemi più avanzati, potrebbero essere inclusi nel programma di revisione.

La sfida con la Cina pesa sulle scelte di Washington

Dietro questa impostazione regolatoria c’è una motivazione eminentemente geopolitica. Washington considera ormai l’intelligenza artificiale una tecnologia strategica al pari dei semiconduttori o delle infrastrutture energetiche. L’obiettivo non è soltanto evitare utilizzi pericolosi dell’AI, ma impedire che una regolazione troppo severa favorisca indirettamente i concorrenti internazionali, in particolare la Cina.

Negli ultimi mesi diversi sviluppatori cinesi hanno infatti presentato modelli open-weight caratterizzati da costi di addestramento molto inferiori rispetto ai grandi sistemi americani (dal celebre DeepSeek a Qwen di Alibaba, fino a Kimi di Moonshot AI, solo per citare i più conosciuti in Occidente), contribuendo ad accelerare la competizione globale.

Le critiche: un controllo limitato potrebbe non bastare

La decisione della Casa Bianca non convince però tutti gli esperti. Tra i principali critici c’è Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic, secondo cui i controlli dovrebbero riguardare qualsiasi modello sufficientemente potente, indipendentemente dal fatto che sia proprietario oppure open-weight.

La sua posizione parte da una considerazione tecnica: una volta che un modello estremamente avanzato viene distribuito con pesi accessibili, diventa molto più difficile limitarne l’utilizzo, correggerne eventuali vulnerabilità o impedirne applicazioni malevole.

È un tema che divide profondamente il settore. Da un lato vi sono aziende e ricercatori che considerano l’apertura dei modelli fondamentale per accelerare ricerca, innovazione e concorrenza. Dall’altro cresce il numero di esperti secondo cui la disponibilità pubblica di sistemi sempre più potenti potrebbe amplificare rischi informatici, campagne di disinformazione, sviluppo di malware e altri utilizzi offensivi.

Una regolazione ancora incompleta

Molti elementi del framework restano riservati, compresi i criteri tecnici che stabiliranno quando un modello dovrà essere sottoposto alla revisione governativa. Non è ancora chiaro, inoltre, quali parametri di capacità cyber, autonomia o potenziale offensivo faranno scattare i controlli.

Il risultato è un compromesso politico che cerca di soddisfare due esigenze difficili da conciliare: mantenere gli Stati Uniti al vertice della corsa globale all’intelligenza artificiale e, allo stesso tempo, ridurre i rischi che accompagnano tecnologie sempre più potenti (competitività prima della sicurezza? Reggerà questa impostazione? È possibile il contrario?).

La vera questione, tuttavia, resta aperta. Concentrarsi esclusivamente sui modelli proprietari oggi più avanzati potrebbe rivelarsi una strategia efficace nel breve periodo. Ma se la prossima generazione di sistemi open-weight dovesse raggiungere livelli comparabili di capacità, l’attuale impianto regolatorio rischierebbe di diventare rapidamente insufficiente.

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