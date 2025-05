OpenAI fa le pulci al Governo sul Ddl Intelligenza Artificiale

Oggi in primo piano i rilievi di OpenAI al Governo sul Ddl Intelligenza Artificiale.

OpenAI in audizione alla Camera fa le pulci al Governo: ‘Ddl italiano non è in linea con l’AI Act’. Secondo la società che ha creato ChatGPT il Ddl del nostro paese diverge in più punti dalla normativa Ue, anche su GDPR e NIS2.

La nostra analisi sugli interventi del Presidente della Repubblica Mattarella e di Mario Draghi al summit COTEC in Portogallo. Entrambi hanno sottolineato l’urgenza di un agire comune e coordinato dell’Unione europea per rimanere pronti e competitivi sui temi strategici del nostro tempo. Draghi: “Creare un cloud strategico europeo”.

Microsoft pronto a negoziare con l’Ue su Teams-Office per evitare maxi multa antitrust. Trump interverrà?

