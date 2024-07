OpenAI e il suo motore di ricerca, ecco perché non vincerà la sfida con Google

Potrei arrotolare gli spaghetti con il rastrello.



Potrei scrivere con un AK47 che spara su un foglio.



Potrei dormire su un cuscino di insetti essiccati.



Ma, perché dovrei farlo? Chiediamo a ChatGTP



L’idiozia delle risposte del cugino ChatBot (le trovate sotto), illustrano bene l’idiozia di utilizzare un LLM per fare il motore di Ricerca. SearchGTP.

Google è il motore di ricerca più popolare al mondo perché fa bene, molto bene, tremendamente bene una cosa sola: organizza le informazioni del caotico WWW in modo gerarchico, specifico e veloce. Una ricerca su Google genera una ricerca su uno sterminato mondo di contenuti in centinaia di lingue, su miliardi di pagine, in centesimi di secondo per miliardi di utenti collegati.



Il problema iniziale fu il criterio di ordinamento, lo risolse un italiano di Padova che ispirò PageRank, un algoritmo per definire quali risultati mostrare prima, i più rilevanti secondo l’algoritmo. Giusto o sbagliato, da qui parte l’impero di Google basato sull’organizzazione della conoscenza, supportato da data center immensi, hardware NPU dedicato, una Ricerca continua su metodi e features che ancora oggi lo tengono al #1 posto.



Un LLM, un Transformer, un generatore di Token non può avere nessuna idea di “rilevanza” o di “ricerca” e non può operare nei centesimi di secondo. SearchGTP, così come i cugini Perplexity e simili sono dei sommarizzatori dei primi risultati di una ricerca, i quali al massimo aggiungono entropia ai risultati con allucinazioni ed errori sparsi.



OpenAI, come altri, ha posto una grande scommessa. Ha puntato 1 Miliardo su un numero solo della roulette. La loro scommessa è che la tecnologia Transformer fosse abbastanza ingannevole da forviare l’uomo comune e strappargli un abbonamento. 10 euro al mese per 1 Miliardo di persone sono tanti soldi. Tuttavia, per ora almeno, la scommessa non sta pagando e la tecnologia Transformer non sembra ne pronta ne adatta al mercato di massa, quello consumer.



L’AI sta rivoluzionando e creando valore in tantissimi settori dell’Industria, della Finanza, dell’Agricoltura e di qualsiasi altro processo che coinvolga uomini e macchine, e perche no, utilizzando anche tecnologia Transformer; ma per l’AI consumer, quella Abracadabra non siamo decisamente pronti e SearchGPT, insieme a RabbitR1, AI-PIN e tante altre assurdità sono solo riempitivi per spazi sui giornali o soluzioni in cerca di problemi da risolvere.



A noi umani non piace mangiare gli spaghetti col rastrello o dormire sugli insetti secchi! E non si discute su questo! 😄



Mentre Meta pubblica un frontier-model da 405B, vedere OpenAI che fa girare 4 video di un alpha, ipotetico prodotto, sommatizzatore di risposte dei veri motori di ricerca, fa riflettere persino ChatGPT.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz