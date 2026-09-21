AI, il “cartello della sicurezza” finisce in tribunale: Anthropic, OpenAI, Google e SpaceXAI accusate di frenare insieme la corsa ai modelli

Prima hanno lanciato l’allarme sui rischi dell’intelligenza artificiale (AI) più avanzata o di frontiera. Hanno raccontato di agenti capaci di aggirare controlli, usare strumenti informatici, individuare vulnerabilità e comportarsi in modi non previsti dai loro stessi sviluppatori. Poi hanno chiesto di rallentare la corsa, coordinando standard di sicurezza e introducendo controlli indipendenti.

Adesso proprio quel coordinamento è finito davanti a un giudice: Anthropic, OpenAI, Google e SpaceXAI sono state citate in una causa depositata presso la Corte distrettuale federale del Northern District of California. L’accusa è pesante: le società avrebbero raggiunto un’intesa per rallentare congiuntamente lo sviluppo dei rispettivi sistemi di intelligenza artificiale, violando le norme antitrust statunitensi.

Non è stata ancora accertata l’esistenza di un “cartello dell’AI”, ma è la conferma che una tesi che girava da settimane e rilanciata da un gruppo di consumatori americani. Ora sarà il tribunale a stabilire se esistano gli elementi giuridici per provarla e la causa porta dentro un’aula giudiziaria questa nuova fase dell’intelligenza artificiale: la sicurezza può giustificare accordi tra concorrenti che incidono sulla velocità dell’innovazione? E soprattutto, chi deve decidere quanto velocemente può avanzare una tecnologia capace di produrre conseguenze economiche, sociali e di sicurezza nazionale?

Quattro abbonati contro i giganti dell’AI, ma la class action nazionale è in arrivo

La causa è promossa da quattro consumatori che pagano abbonamenti a servizi come ChatGPT, Claude, Grok e Gemini e punta a diventare una class action nazionale. Secondo la denuncia, un accordo tra i principali concorrenti per ridurre la velocità con cui migliorano i propri prodotti avrebbe un effetto anticoncorrenziale anche quando viene giustificato dalla necessità di rendere l’intelligenza artificiale più sicura.

La tesi raccontata da Kaitlyn Huamani sulle pagine dell’Associated Press è semplice: “Ogni società è libera di decidere autonomamente di rallentare un modello, aumentare i test o rinviare un rilascio. Ciò che contestano i ricorrenti è invece un eventuale coordinamento tra concorrenti”.

Come riportato dall’agenzia, la denuncia sostiene che “una simile intesa potrebbe ridurre il valore ricevuto dagli utenti che continuano a pagare gli abbonamenti aspettandosi modelli sempre più capaci”. Secondo una ricostruzione della causa, i quattro gruppi rappresenterebbero complessivamente almeno l’80% del mercato statunitense degli abbonamenti consumer a sistemi generativi general purpose di frontiera: anche questo, tuttavia, è un dato sostenuto dai ricorrenti, non una quota di mercato accertata dal tribunale.

Il riferimento giuridico principale è la Section 1 dello Sherman Act, che vieta accordi e intese capaci di restringere il commercio. I ricorrenti chiedono anche danni tripli ai sensi del Clayton Act e un’ingiunzione contro eventuali accordi orizzontali riguardanti ritmo di sviluppo, training, rilascio dei modelli, capacità computazionale e checkpoint condivisi.

Tutto parte da Amodei

Il passaggio decisivo individuato dalla causa risale al 12 settembre, quando Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic, ha pubblicato la proposta di “pacing the frontier”: rallentare il ritmo con cui aumentano le capacità dei modelli per concedere più tempo alla sicurezza.

Nel giro di poche ore sono arrivate aperture pubbliche da alcuni dei suoi maggiori concorrenti: Sam Altman di OpenAI, Elon Musk di SpaceXAI e Demis Hassabis di Google DeepMind. Per l’accusa, quelle dichiarazioni non sarebbero episodi isolati, ma il punto di emersione pubblica di un processo iniziato prima.

A luglio era infatti apparso il documento “Pacing the Frontier”, sottoscritto da 1.386 dipendenti di società impegnate nell’AI avanzata. Il testo riconosceva esplicitamente l’esistenza di una forte pressione competitiva che rende difficile per una singola azienda rallentare unilateralmente e chiedeva al governo statunitense di sostenere uno sforzo internazionale per sviluppare strumenti tecnici e di governance capaci di modulare deliberatamente la velocità dello sviluppo dell’AI di frontiera. È precisamente qui che sicurezza e concorrenza entrano in collisione.

Il paradosso della sicurezza: rallentare da soli costa troppo

Il problema sollevato dalle stesse aziende non è privo di fondamento economico. Se OpenAI rallentasse unilateralmente per sottoporre un nuovo modello a sei mesi aggiuntivi di test mentre Google, Anthropic, Meta, SpaceXAI o altri concorrenti continuassero ad accelerare, la società che sceglie la prudenza rischierebbe di perdere clienti, sviluppatori, capitali e vantaggio tecnologico. La competizione crea quindi un incentivo ad accelerare.

Coordinarsi potrebbe ridurre questa pressione e permettere test più approfonditi. Ma proprio ciò che appare razionale sotto il profilo della sicurezza può diventare problematico sotto quello della concorrenza: i principali operatori di un mercato non possono semplicemente decidere tra loro quanto velocemente quel mercato debba innovare.

Amodei aveva riconosciuto il problema e nella sua proposta aveva indicato come utile un intervento del governo americano capace di mediare o almeno consentire le discussioni tra laboratori, ipotizzando una deroga antitrust circoscritta alle conversazioni sulla sicurezza.

Altman aveva invece sostenuto la necessità di un quadro federale con requisiti di sicurezza comuni, affermando però che l’industria non avrebbe necessariamente dovuto attendere una nuova esenzione antitrust per cominciare a lavorare sul problema. Ed è proprio questo spazio grigio che ora arriva davanti ai giudici.

Il “cartello della sicurezza”

Sulle pagine di Key4Biz avevamo già evidenziato il paradosso (chiamiamolo così), prima dell’apertura di questa causa: la cooperazione necessaria a rendere l’intelligenza artificiale più sicura potrebbe trasformarsi in una sorta di “cartello della sicurezza”.

Il punto non è stabilire se Amodei, Altman, Musk o Hassabis abbiano ragione quando avvertono che l’AI avanzata potrebbe produrre rischi difficili da controllare. La questione è capire chi possiede la legittimità per imporre la soluzione.

Se sono le aziende a stabilire autonomamente standard comuni, soglie di capacità, tempi di rilascio, accesso al calcolo e condizioni alle quali un modello può essere addestrato, le imprese non si limitano più a produrre tecnologia: cominciano, di fatto, a governarne l’evoluzione.

Questo crea un secondo problema: le aziende che dispongono dei capitali, dei data center, dei chip e dei modelli più potenti potrebbero essere anche quelle maggiormente avvantaggiate da standard di sicurezza estremamente costosi. Una barriera costruita formalmente per proteggere la società può trasformarsi, intenzionalmente o meno, in una barriera all’ingresso per concorrenti più piccoli. La sicurezza diventa così anche politica industriale.

“L’AI ha bisogno di standard dimostrabili” e di qualcuno che se ne assuma la responsabilità

Amodei, paladino del rallentamento, prepara il debutto sul Nasdaq; secondo il Financial Times punta a una valutazione superiore ai 2.000 miliardi di dollari e ha comunicato agli investitori di essere in utile operativo adjusted per il secondo trimestre consecutivo.

Quanto vale sul mercato una società il cui capo sostiene di possedere una tecnologia in grado di cambiare radicalmente, o distruggere, la civiltà? Gli americani che coniano termini per tutto la chiamano criti-hype: la magagna che gonfia la bolla, la profezia dell’apocalisse che diventa promessa commerciale.

Nel settore non sono tutti della stessa idea. Aidan Gomez, fondatore e Ceo di Cohere, ha risposto ad Amodei: “L’AI ha bisogno di standard dimostrabili, non di un cartello”. Gomez non contesta l’utilità dei valutatori indipendenti, ma non gli va proprio giù che un piccolo gruppo di società dominanti (le Big Tech) possa contemporaneamente definire il rischio, stabilire gli standard, decidere il ritmo di sviluppo e ottenere perfino una deroga alle norme antitrust per mettersi d’accordo tra di loro.

Quando i CEO dell’AI hanno preso posto al tavolo del G7

La causa arriva inoltre pochi mesi dopo un’immagine politicamente significativa. Al G7 di giugno a Évian, amministratori delegati e dirigenti delle principali società di intelligenza artificiale hanno partecipato a un working lunch insieme ai leader delle grandi democrazie. Tra loro, sempre gli stessi: Altman, Amodei e Hassabis, seduti vicino a Donald Trump e gli altri leader politici.

Non significa che le aziende abbiano acquisito formalmente un ruolo istituzionale nel G7. Ma la scena rende evidente quanto sia cambiato il rapporto di forza nel tempo e quanto questa situazione si stia rapidamente consolidando. Le società che sviluppano i sistemi di AI più avanzati controllano infrastrutture, modelli, competenze, capacità computazionale e informazioni tecniche che gli Stati spesso non possiedono direttamente. I governi hanno quindi bisogno di dialogare con loro, ma è chiaro che il rischio che corriamo come società è altissimo: la collaborazione può trasformarsi per noi in dipendenza.

Chi governa davvero l’intelligenza artificiale?

Il nostro paradosso è sempre più evidente: se gli Stati non intervengono, le Big Tech sostengono di essere costrette dalla competizione a correre troppo velocemente; se le aziende cercano di coordinarsi per rallentare, rischiano accuse di collusione; se i governi impongono vincoli troppo severi, riemerge immediatamente il tema della competizione con la Cina (se limiti e regoli le aziende occidentali, qualcun altro se ne avvantaggerà).

Negli Stati Uniti la tensione è ormai esplicita. Donald Trump ha respinto le richieste di rallentamento e regolamentazione avanzate dall’industria e la sua amministrazione continua a considerare la leadership americana sull’AI anche attraverso il confronto strategico con Pechino. Allo stesso tempo, Washington sta discutendo proprio con la Cina meccanismi di comunicazione sugli incidenti AI che potrebbero avere conseguenze per la sicurezza nazionale.

Anche all’interno del Partito repubblicano non manca però la diffidenza verso le Big Tech. Il senatore Josh Hawley ha dichiarato che non accetterebbe un’esenzione antitrust che consentisse alle aziende tecnologiche più potenti di collaborare liberamente, proprio per il rischio di collusione e restrizione della concorrenza.

Non esiste quindi soltanto uno scontro tra chi vuole regolamentare l’AI e chi vuole lasciarla correre, si sta palesando in maniera evidente ed aggressiva anche un conflitto più profondo su chi debba possedere il potere di regolarla.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz