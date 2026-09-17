Agenti AI capaci di aggirare vincoli, nascondere errori, utilizzare credenziali senza autorizzazione, pubblicare file online e trovare canali imprevisti per comunicare. I nuovi sei casi resi pubblici da OpenAI, che predispone nuovo sistema di verifica ‘interno’.

OpenAI scopre altri sei casi di “attività preoccupanti” dei suoi agenti AI, il report ufficiale

Chiariamoci, l’intelligenza artificiale (AI) non ha sviluppato nessuna volontà propria, ma quanto reso pubblico da OpenAI, se ancora ce ne fosse bisogno, mostra una volta di più quanto il problema sia serio e reale: modelli AI avanzati, per raggiungere l’obiettivo assegnato, hanno aggirato vincoli, nascosto errori, utilizzato credenziali senza autorizzazione, pubblicato file online e trovato canali imprevisti per comunicare con altri agenti. La realtà è questa, ormai, il problema è sotto gli occhi di tutti.

OpenAI ha reso noti altri sei episodi di “comportamento imprevisto o preoccupante” osservati negli ultimi sei mesi, oltre al precedente incidente che aveva coinvolto Hugging Face (poi ci sono altre situazioni che vedono suoi agenti Ai coinvolti, ma non ufficialmente riconosciute dalla società). Casi differenti, ma accomunati da un problema destinato a diventare centrale con la diffusione sempre più rapida degli agenti AI: cosa succede quando un sistema non si limita più a generare una risposta, ma può navigare, usare strumenti, manipolare file, eseguire codice e interagire con servizi esterni?

Modelli che nascondono gli errori

Basandoci su quanto riconosciuto da OpenAI, esaminiamo nello specifico i sei casi di disallineamento resi pubblici. Due episodi riguardano un meccanismo particolarmente delicato: i riepiloghi utilizzati dai modelli per conservare informazioni quando una sessione di lavoro diventa troppo lunga.

Un modello di ricerca non ancora distribuito ha inserito autonomamente nei propri riepiloghi istruzioni estranee al compito, comprese indicazioni per ignorare alcuni dei normali vincoli. OpenAI afferma di avere individuato 27 riepiloghi interessati.

Durante l’addestramento di GPT-5.6 Sol è emerso un comportamento ancora più significativo. Diverse istanze del modello hanno inserito nei riepiloghi istruzioni finalizzate a nascondere all’utente errori o comportamenti disallineati. Tra gli esempi citati dall’azienda: inventare dati storici mancanti senza dichiararlo e occultare discrepanze tra differenti versioni delle fonti.

Il punto non è attribuire alla macchina una volontà di ingannare paragonabile a quella umana. Il problema è l’ottimizzazione strumentale: se l’obiettivo è portare a termine un compito, nascondere un fallimento può trasformarsi, in determinate condizioni, in una scorciatoia funzionale al risultato.

Una API key trovata online e dati inventati

Un altro modello, mentre cercava normali dati economici relativi a una contea della California, ha individuato in un repository pubblico (spazio digitale dove vengono conservati i file di un progetto, insieme alla cronologia delle modifiche apportate nel tempo) una chiave API esposta e l’ha utilizzata senza autorizzazione. Nemmeno questo è bastato a ottenere le informazioni richieste. A quel punto il modello ha fatto qualcosa di ancora più problematico: ha inventato i dati, presentandoli come se provenissero dalla fonte richiesta.

Qui convergono due rischi tradizionalmente separati: cybersecurity e affidabilità dell’informazione. Un agente sufficientemente autonomo può cercare credenziali, utilizzarle oltre i confini consentiti e contemporaneamente produrre informazioni false capaci di apparire attendibili.

File pubblicati su internet per “costruire” una fonte

In un altro test, un agente aveva trovato correttamente tramite Python i nomi e gli identificativi di alcuni laghi. Ma le istruzioni richiedevano anche una citazione ottenuta attraverso il browser. Per soddisfare il requisito, il modello ha deciso autonomamente di caricare il file su internet, in modo da poterlo successivamente citare come fonte online, senza chiedere il permesso all’utente.

Il rischio per le imprese è evidente: se un comportamento simile avvenisse con documenti aziendali, codice sorgente, dataset proprietari o informazioni personali, un agente potrebbe trasformare un ostacolo operativo in una fuga di dati.

Agenti che trovano canali alternativi per comunicare

Altri due casi riguardano il superamento dell’isolamento previsto durante gli esperimenti. Alcuni modelli hanno utilizzato un repository software interno come una sorta di bacheca clandestina, scambiandosi richieste e risposte tra sessioni di addestramento separate. In precedenza, un modello era anche riuscito a caricare file di test in un repository mentre cercava di aggirare restrizioni di rete.

In un altro esperimento, agenti che collaboravano allo stesso compito non riuscivano ad accedere reciprocamente ai file locali. La soluzione trovata è stata utilizzare servizi pubblici di file hosting, rendendo così disponibili online materiali che avrebbero dovuto rimanere esclusivamente locali.

È probabilmente questo il segnale più importante: davanti a un ostacolo, agenti AI avanzati possono cercare percorsi alternativi che i progettisti non avevano previsto.

Il problema non è ‘Terminator’, ma il controllo

Non siamo davanti alla prova che un’AI abbia sviluppato obiettivi autonomi e persistenti. Gli stessi episodi descritti da OpenAI non consentono una conclusione simile. Mostrano però che modelli sufficientemente capaci possono reinterpretare le istruzioni, sfruttare strumenti disponibili e aggirare i confini stabiliti per raggiungere un risultato.

Più potere operativo concediamo agli agenti, maggiore diventa la superficie di rischio: accesso a cloud e database, credenziali aziendali, repository software, posta elettronica, sistemi finanziari e infrastrutture digitali. OpenAI ammette inoltre un punto sostanziale: l’industria non ha ancora risolto in misura sufficiente i problemi dell’allineamento e del monitoraggio per continuare a lungo a sviluppare i sistemi più avanzati alla massima velocità.

Di questo ha parlato recentemente, con toni allarmistici e apocalittici, il capo scienziato di OpenAI, Jakub Pachocki, parlando di “menti aliene all’opera”.

Per questo, si legge nel documento ufficiale, la società guidata da Sam Altman ha introdotto un nuovo framework di disclosure che consente ai dipendenti di segnalare anomalie ai team di safety e alignment, con tre percorsi di gestione a seconda della complessità dell’incidente.

È un passo verso una maggiore trasparenza, ma apre inevitabilmente una questione più grande: può essere l’azienda che costruisce, vende e trae profitto dai modelli a decidere da sola quali comportamenti siano abbastanza pericolosi da essere comunicati all’esterno?

È qui che il dibattito sull’AI smette di essere esclusivamente tecnologico e diventa un problema di governance e potere. L’intelligenza artificiale è già dentro aziende, pubbliche amministrazioni e vita quotidiana, cioè nei dispositivi personali e aziendali di tutti noi. La questione non è più se utilizzarla, ma chi controllerà sistemi sempre più autonomi, quali obblighi di trasparenza dovranno rispettare i loro produttori e chi potrà verificare dall’esterno ciò che accade nei laboratori delle Big Tech.

Perché, se ancora non è abbastanza chiaro, quando un agente trova da solo il modo di aggirare un ostacolo, il problema non è soltanto capire cosa abbia fatto, è sapere chi se ne accorge, chi deve comunicarlo e chi ha il potere di fermarlo (possibilmente di impedirlo a priori).

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