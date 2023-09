Open RAN, rallenta la crescita dei ricavi

Secondo le ultime stime di Dell’Oro Group, i ricavi dell’Open Ran e del generico vRan sono in fase di rallentamento nel secondo trimestre del 2023.

Di fatto Dell’Oro non ha diffuso il dettaglio dei numeri del secondo trimestre del 2023, ma la fotografia che esce è di un calo della crescita dei ricavi da tecnologie Open Ran nel rimo semestre del 2023.

Se questa tendenza continuerà, è probabile che per l’intero 2023 la crescita passi in negativo.

In diminuzione sono soprattutto il Nord America e l’Asia, mentre l’Europa resta in crescita.

Sul fronte dei ricavi, la top ten dei fornitori vede Samsung al primo posto, seguita da NEC, Fujitsu e Rakuten Symphony.

“Dopo un paio d’anni in cui i ricavi di Open RAN hanno superato le aspettative e sono aumentati a un ritmo accelerato, l’attuale rallentamento non è una sorpresa”, ha detto Stefan Pongratz di Dell’Oro. “Le proiezioni per il 2023 erano più moderate, considerando che ci sarebbe voluto del tempo prima che i primi operatori maggioritari bilanciassero i confronti più impegnativi con i primi utilizzatori che hanno alimentato l’ondata iniziale di Open RAN. Questa è la tendenza a cui stiamo assistendo ora: la crescita ha rallentato nel primo trimestre ed è diminuita nel secondo”.

Ciò sembra abbastanza precoce nel ciclo di hype per un tale punto di flesso. Certo, la crescita esponenziale spesso sperimentata da zero prima o poi dovrà rallentare, ma un declino totale in una fase in cui le tecnologie rappresentano ancora una percentuale così piccola del mercato RAN complessivo deve essere motivo di notevole preoccupazione per le parti interessate in quei settori. Apparentemente NEC sta ancora andando bene, mentre Mavenir non così tanto.

Detto questo, anche il mercato RAN nel suo complesso non sembra particolarmente eccezionale, quindi è possibile che queste tecnologie emergenti stiano ancora sovraperformando il resto dello spazio. Ma anche se così fosse, è difficile estrapolare le tendenze attuali in modo tale che Open RAN e vRAN rappresentino addirittura la maggior parte della spesa complessiva per la RAN quando inizia il ciclo 6G, per non parlare di dominare. Dell’Oro prevede che quest’anno i ricavi di Open RAN rappresenteranno il 5-10% del mercato RAN.