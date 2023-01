Cresce in prospettiva il valore del mercato delle reti Open RAN, che entro il 2027 raggiungeranno una quota compresa fra il 15% e il 20%, secondo stime riviste al rialzo da Dell’Oro Group.

A fronte di un mercato complessivo per le attrezzature di rete stimato in 40 miliardi di dollari, il valore dell’Open RAN è proiettato in una forbice fra 6 e 8 miliardi di dollari fra cinque anni.

Quest’anno il mercato Oen RAN è visto al 6% – 10% del valore complessivo delle RAN (Radio access network), pari a un giro d’affari compreso fra 2,4 e 4 miliardi di dollari.

I lanci in Asia Pacifico e Nord America dovrebbero rappresentare gran parte del valore del mercato, con le previsioni di Dell’Oro riviste al rialzo a causa di “progressi Open RAN più forti del previsto” in Nord America, dove attualmente Dish Network è il principale investitore in tale tecnologia. Ma altri sono pronti a seguire l’esempio: secondo i discorsi e i rapporti del settore, AT&T e Verizon dovrebbero iniziare a spendere presto per implementazioni Open RAN negli Stati Uniti, mentre l’operatore canadese Telus, come riportato da TelecomTV lo scorso autunno, è anche sulla buona strada per provare la tecnologia.

L’implementazione significativa dei sistemi Open RAN in Europa è iniziata “più lentamente”, ha osservato il team di Dell’Oro, anche se 1&1 in Germania sta attualmente costruendo una rete 5G basata su Open RAN, anche se gli investimenti aumenteranno in pochi anni e si prevede che il valore del mercato in Europa supererà il miliardo di dollari entro il 2027.