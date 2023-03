Il Governo di Londra ha messo sul piatto una dotazione di 80 milioni di sterline per lo sviluppo di nuovi progetti Open RAN.

Questo investimento è parte di un fondo più ampio di 250 milioni dedicato alla ricerca e allo sviluppo di reti aperte. Fondi che saranno destinati allo sviluppo di nuovi software e hardware dedicati a tecnologie aperte e interoperabili. In primis l’Open RAN.

E in Italia? In un periodo difficile per la industry, alle prese con uno sviluppo a rilento delle nuove reti 5g, incentivare la nascita di nuovi servizi e progetti Open RAN sarebbe un plus per il paese.

Lo sviluppo dell’Open RAN nel regno Unito si inserisce nel più ampio contesto di rimuovere le tecnologie cinesi dalle nuove reti 5G, con particolare attenzione a quelle di Huawei.

Sono tre le aree specifiche in cui combattere il rischio di barriere tecnologiche:

Casi d’uso/dimostrazioni ad alta densità di domanda (HDD): i siti di HDD come aree urbane, aeroporti, impianti sportivi e grandi eventi pubblici rappresentano gli ambienti più difficili per le prestazioni tecniche delle reti mobili. Si cerca di finanziare progetti che cercano di sviluppare, dimostrare e testare approcci per ottimizzare le prestazioni della rete mobile in ambienti ad alta densità di domanda.

RIC e altra automazione del software RAN: interesse per progetti che cercano di esplorare come l’apertura e l’interoperabilità del software Open RAN, comprese le tecnologie e le app RIC in tempo reale o in tempo reale, potrebbero essere migliorate.

Processori, RF e altro hardware RAN: interesse per progetti che mirano ad accelerare lo sviluppo di hardware RAN con interfaccia aperta ad alte prestazioni, come componenti RF e antenna analogici, chip RF e soluzioni di elaborazione in banda base per affrontare la disparità di funzionalità, prestazioni e il costo totale di proprietà (TCO) tra soluzioni tradizionali e aperte.

La gara è aperta fino al 23 maggio.

Secondo stime di ResearchAndMarkets.com, il mercato globale dell’Open RAN raggiungerà un giro d’affari di 32 miliardi di dollari entro il 230, con un tasso di crescita del 42% fra il 2022 e il 2030.