La Pubblica Amministrazione (PA) italiana non ha perso il treno del digitale, ma la sua trasformazione è lenta e non priva di ostacoli e resistente, interne ed esterne. Per questo Lazio Innova e Sogei hanno lanciato la “Open Innovation Challenge, Modelli e tecnologie digitali per la PA”, che verte su cinque grandi temi/sfida per la trasformazione digitale della nostra amministrazione pubblica.

Si tratta di settori chiave per il processo di innovazione del sistema Paese, la crescita, le competenze e la competitività in Europa e sono: Internet of Things (IoT), intelligenza artificiale (IA) ed etica; citizen experience; cultura digitale e del cambiamento; cybersecurity.

Attraverso la presente Challenge, Sogei, società di Information Technology 100% del Ministero dell’Economia e delle finanze, sta continuando la ricerca di soluzioni innovative per rispondere alle nuove sfide e alle domande di innovazione che arrivano da cittadini e partner, mentre Lazio Innova ha rilanciato la sua strategia di Open Innovation, grazie alla quale proporre nuovi strumenti volti a favorire l’incontro tra domanda e offerta di innovazione, valorizzare economicamente la ricerca nella regione Lazio ed accelerare i processi innovativi nell’economia laziale.

Come partecipare

Possono presentare “Proposte di soluzioni innovative” le startup innovative (registrate alle apposite sezioni del Registro delle imprese), le Pmi innovative e gli spin off universitari o di enti di ricerca.

Sarà possibile candidarsi fino al 2 marzo 2020, inviando la propria candidatura all’indirizzo mail roma.casilina@lazioinnova.it e specificando nell’oggetto “candidatura alla Challenge ‘Modelli e tecnologie digitali per l’innovazione della PA’ di Sogei” ed il relativo “Tema” per il quale ci si candida.

Saranno premiati gli Innovatori le cui proposte abbiano ottenuto il punteggio più alto dalla somma dei voti espressi dall’Advisory board. Ai progetti vincitori sarà offerto un percorso formativo, finalizzato alla preparazione del pitch, e un premio in denaro del valore di 3.000 euro, devoluto da Lazio Innova al 1° classificato di ogni area di applicazione oggetto della Challenge.