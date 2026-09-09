Via libera dell’Agcom alla proposta di Open Fiber di introdurre un nuovo profilo a 1 Gbps del servizio Open Stream FWA, fornito dall’operatore nelle aree bianche del piano BUL.

Open Fiber ha presentato a giugno una proposta di integrazione del Listino “C&D” (aree bianche C e D), che consiste nell’introduzione di un nuovo profilo del servizio di accesso FWA denominato Open Stream FWA “Up to 1G”, erogato su rete Open Fiber e finalizzato al miglioramento delle prestazioni di connettività per circa 697mila Unità Immobiliari (UI) già coperte dal servizio e situate nelle aree a fallimento di mercato.

In altre parole, si tratta della possibilità per gli utenti che già dispongono del servizio FWA nelle aree bianche di sottoscrivere un servizio migliorativo in termini di prestazioni.

Open Fiber intende introdurre inizialmente tale possibilità per circa 697.000 UI, i cui civici saranno appositamente identificati da OF nei database di copertura, periodicamente aggiornati per indicare la disponibilità anche del profilo “Up to 1G”; tali UI costituiscono un sottoinsieme del totale delle UI già coperte dal servizio FWA con profilo “Over 30” o profilo “Up to 100” nelle aree bianche.

Secondo la delibera 186/26/CONS “la proposta appare in generale conforme ai principi stabiliti con le Linee guida 2016 e con gli orientamenti della Commissione Europea, nonché risulta migliorativa in termini di velocità di connessione raggiungibile da un sottoinsieme di clienti finali già coperti dal servizio FWA nelle aree bianche e pertanto vantaggiosa per l’intero mercato”, si legge nel documento.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz