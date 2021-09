Open Fiber, Tim e aree grigie. Cosa farà CDP?

31 agosto 2021. La giornata in pillole. Open Fiber, Tim e la gara per le Aree Grigie. Cosa deciderà CDP? E cosa dirà Bruxelles? Una partita importante per la digitalizzazione del Paese, con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in posizione difficile per le scelte sbagliate della precedente gestione. Di sicuro la Commissione Europea vigilerà perché in Italia ci sia una vera competizione e nessuna aggregazione tra le parti in causa.

A seguire, il punto sul green pass a scuola per il personale scolastico, le 5 condizioni fissate dal Garante Privacy.

Infine, la grana del calcio in streaming: nelle prime due giornate di Serie A audience dimezzata in un anno. Sistema calcio a rischio crac?.

Open Fiber, Tim e la gara Aree Grigie. Cosa deciderà CDP? E Bruxelles?

di Raffaele Barberio

CDP è stata messa in una situazione difficile dalle scelte sbagliate della precedente gestione. Di sicuro la Commissione Europea vigilerà.

Scuola, la verifica del Green pass per 1 milione di dipendenti statali

di Luigi Garofalo

Via libera del Garante Privacy alla verifica dei green pass per il personale scolastico con una nuova funzionalità della piattaforma DGC.

Serie A, audience Tv dimezzata in un anno. Sistema calcio a rischio crac?

di Paolo Anastasio

Media di 3,4 milioni dopo le prime due giornate della nuova stagione, quasi la metà rispetto ai 6,7 milioni di spettatori dell'anno scorso.

Green pass obbligatorio per gli statali? Speranza: “Si può estendere”

di Luigi Garofalo

"L'obbligo resta una soluzione da valutare in futuro", ha premesso Roberto Speranza, "ma di certo si può procedere sull'estensione nella Pa".

Bonus Tv, vendite quadruplicate in una settimana. Il modulo per richiederlo

di Paolo Anastasio

Il Bonus rottamazione Tv senza obbligo di ISEE avviato il 23 agosto ha spinto le vendite di nuovi Tv. Come funziona e a chi è rivolto.

Inps, modulo per delegare chi ha Spid o Cie ad accedere ai servizi online

di Luigi Garofalo

Inps, si può delegare un'altra persona (che ha Spid o Cie) per accedere ai servizi online. Ecco come si fa.

VerificaC19, l'APP per verificare validità e autenticità del green pass