Open Fiber nomina Fabio Paris nuovo Chief Financial Officer

Fabio Paris ha ricoperto negli anni incarichi di crescente responsabilità in importanti gruppi industriali e infrastrutturali.

Fabio Paris è stato nominato nuovo Chief Financial Officer di Open Fiber.

Manager con una consolidata esperienza nell’ambito dell’amministrazione, della finanza e del controllo di gestione, Paris ha ricoperto negli anni incarichi di crescente responsabilità in importanti gruppi industriali e infrastrutturali, fino a rivestire il ruolo di CFO di Acea, CFO della NetCo di Wind Tre e, più recentemente, Chief Financial Officer del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Nel corso della sua carriera ha maturato una significativa esperienza nella governance finanziaria, nel reporting e nella gestione di complessi processi di trasformazione aziendale, contribuendo al rafforzamento e all’evoluzione delle organizzazioni in cui ha operato.

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