Open Fiber, l’ad Mario Rossetti in uscita

Mario Rossetti, l’ad di Open Fiber, è stato defenestrato da CDP. Al suo posto in arrivo Giuseppe Gola, ex ad di Acea.

Rete Tim, l’offerta vincolante di KKR prorogata a metà ottobre. Il senatore Maurizio Gasparri a CDP: ‘Basta soldi in Open Fiber, confluisca nella NetCo’.

DL Energia, in arrivo bonus e sconti in bolletta. Per le famiglie in difficoltà economica o con un numero elevato di figli a carico.

Leggi qui le news della dailyletter del 25 settembre.