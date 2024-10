L’articolo 76 della Legge di Bilancio depositata oggi alla Camera prevede interventi in materia di banda ultrlalarga per 220 milioni di euro all’anno spalmati nelle annualità dal 2027 al 2029, 660 milioni in totale, per la copertura delle aree bianche. L’unico concessionario del piano BUL per le aree bianche è Open Fiber, si tratta quindi di una misura destinata all’operatore controllato al 60% da Cdp e al 40% dal fondo australiano Macquarie.

Se l’articolo proposto dal Governo passerà al vaglio del Parlamento, il contributo diventerà legge entro fine anno. Ma ci sono due aspetti da considerare.

Orizzonte temporale del piano BUL si estende al 2030

In primo luogo, la norma presente in Manovra certifica che il Governo riconosce che i lavori per il piano BUL dureranno almeno fino al 2030. Si ricorda che il piano BUL, varato nel 2016, si sarebbe dovuto chiudere nel 2020, termine poi prorogato al 2024 su richiesta di Open Fiber. Ma con la nuova previsione scritta in Manovra il completamento delle aree bianche viene ulteriormente ritardato.

Decisione Ue su aiuti di stato per le aree bianche scaduta nel 2022

In secondo luogo, la decisione di Bruxelles sugli aiuti di Stato per le aree bianche, firmato nel 2016 dal Commissario europeo alla Concorrenza Margrethe Vestager, è scaduta il 31 dicembre del 2022 (Banda ultralarga, Decisione Ue sugli aiuti di Stato per le aree bianche).

Sembra strano che il Governo possa introdurre una norma che prevede nuovi fondi per le aree bianche senza aver fatto una verifica preventiva della notifica a Bruxelles per aiuti di Stato. La norma potrebbe essere bocciata e i fondi bloccati?

