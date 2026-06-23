Open Fiber, il ministro Musumeci visita il SOC di Roma

Il managment di Open Fiber ha accolto Il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, per un incontro dedicato al ruolo della fibra ottica come infrastruttura abilitante per il monitoraggio del territorio, la prevenzione dei rischi e la gestione delle emergenze.

Il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha visitato oggi il Security Operations Center di Open Fiber, presso la sede di Roma, dove è stato accolto dal management dell’azienda per un incontro dedicato al ruolo della fibra ottica come infrastruttura abilitante per il monitoraggio del territorio, la prevenzione dei rischi e la gestione delle emergenze.

Nel corso della visita sono state illustrate le principali soluzioni sviluppate da Open Fiber nell’ambito del fiber sensing, tecnologia che consente di utilizzare l’infrastruttura in fibra ottica come un sensore distribuito, capace di rilevare fenomeni ambientali e infrastrutturali.

L’incontro è stato anche l’occasione per alcune dimostrazioni tecnologiche, tra cui l’impiego di un robot quadrupede per attività di monitoraggio e sicurezza e applicazioni di realtà immersiva legate al progetto di digital twin del Comune di Pitigliano. Le dimostrazioni hanno mostrato come le reti di nuova generazione possano abilitare strumenti innovativi a supporto delle smart city e della tutela del territorio.

Open Fiber ha inoltre evidenziato come la propria infrastruttura, la reta in fibra ottica FTTH che connette oltre 17 milioni di unità abitative in tutto il Paese, non rappresenti solo una rete per la connettività, ma una piattaforma tecnologica in grado di abilitare nuove soluzioni per la raccolta, l’elaborazione e la condivisione di dati utili alla prevenzione e alla gestione delle emergenze, anche grazie all’integrazione con edge computing e intelligenza artificiale.

La visita si inserisce nel quadro del confronto istituzionale sul contributo che le infrastrutture digitali possono offrire alla sicurezza del territorio e al rafforzamento della capacità di risposta in situazioni di rischio.

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