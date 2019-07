L'accordo, già attivo in 271 città, interesserà gli oltre 7000 comuni oggetto dei bandi Infratel dove Open Fiber sta costruendo un’infrastruttura interamente in fibra ottica.

Open Fiber e Vodafone hanno firmato l’estensione della partnership strategica per la diffusione dei servizi ultra broadband nei 7.635 Comuni delle “aree bianche”, ossia prive di reti ultrabroadband, che consentono di navigare con la connessione in fibra a una velocità fino ad 1 Gigabit al secondo. Un’intesa strategica che accelera la riduzione del divario digitale nel Paese.

L’accordo, già in essere in 271 città, riguarda ora l’intero perimetro del piano di cablaggio di Open Fiber che prevede la copertura di oltre 19 milioni di unità immobiliari in tutta Italia.

La rete FTTH (Fiber to the home) che Open Fiber sta realizzando in gran parte del territorio nazionale, interamente in fibra ottica, consente di offrire servizi di connettività con una velocità fino a 1 Gigabit al secondo (Gbps) e il massimo delle performance in termini di affidabilità e latenza. L’intesa consente a Vodafone di offrire ai propri clienti consumer e business servizi di connettività con tecnologia ultra broadband anche nelle aree bianche.

Vodafone-Open Fiber già a lavoro in 4 Comuni delle ‘aree bianche’

Nelle aree bianche, Vodafone sta già partecipando alla sperimentazione commerciale dei servizi sulla rete in fibra di Open Fiber nei primi 4 Comuni coinvolti: Anguillara Sabazia (RM), Campagnano di Roma (RM), Fino Mornasco (CO) e San Giovanni La Punta (CT), dalla quale sono emerse indicazioni positive circa l’interesse dei cittadini alla sottoscrizione di servizi ultra broadband. Vodafone e Open Fiber valuteranno l’eventuale estensione della sperimentazione commerciale a circa 100 Comuni delle aree C e D in tutta Italia.

L’Ftth di Open Fiber

L’infrastruttura realizzata è di tipo FTTH (Fiber To The Home), ovvero stabilisce un collegamento in fibra ottica diretto con le case degli utenti, garantendone massima affidabilità e in grado di supportare velocità di trasmissione fino a 1 Gbps sia in download che in upload.

L’FTTH di Open Fiber è infatti contraddistinta dal bollino verde dell’Agcom, perché questa tipologia di rete assicura le connessioni più veloci disponibili sul mercato.

Fibra a 1 Gbps per i clienti Vodafone

I clienti Vodafone, che già utilizzano una connessione ADSL, potranno sperimentare la fibra a 1 Gbps che abilita nuovi servizi, dalla realtà virtuale alla telemedicina, e rende più veloci e performanti servizi come lo streaming video in UHD, i videogames più innovativi, il download di file di grandi dimensioni e l’utilizzo di strumenti di Cloud per l’archiviazione di foto, video e documenti.