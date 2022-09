Open Fiber e la rete che non c’è

La giornata in tre news.

Cresce l’attesa sulla partita della rete unica e così è lecito chiedersi perché CDP insista nel voler affidare ad Open Fiber la regia del dossier visti i ritardi dell’azienda nel rispettare gli impegni di copertura assunti in passato.

Rete unica, pressing per chiudere ma il titolo Tim in Borsa perde terreno: i mercati internazionali non sembrano fidarsi.

Il ministero dell’Intelligenza Artificiale e dell’Innovazione finirà a Milano? La proposta di Matteo Salvini porta un po’ di digitale in campagna elettorale.Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.