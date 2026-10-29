Open Fiber, delegazione tedesca BREKO in visita per studiare il modello italiano di fibra FTTH

Il progetto industriale e tecnologico di Open Fiber continua a suscitare interesse anche a livello internazionale. Una delegazione di BREKO (Bundesverband Breitbandkommunikation e.V.), la principale associazione tedesca degli operatori alternativi delle telecomunicazioni, ha fatto visita all’azienda per approfondire il modello di sviluppo della rete interamente in fibra ottica realizzata in Italia.

BREKO

BREKO rappresenta imprese e operatori di telecomunicazioni impegnati nello sviluppo delle infrastrutture digitali in Germania. L’associazione promuove la diffusione della fibra ottica, tutela la concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni e rappresenta gli interessi degli operatori indipendenti presso le istituzioni nazionali ed europee. Il confronto si inserisce nel contesto delle attività del Fibre Council Europe (già FTTH Council Europe), l’associazione che promuove lo sviluppo delle infrastrutture in fibra ottica a livello europeo, di cui Open Fiber è membro attivo, contribuendo al confronto sulle strategie e sulle politiche per la diffusione delle reti di nuova generazione.

L’incontro è stato l’occasione per illustrare le caratteristiche del progetto Open Fiber, con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate per la realizzazione delle infrastrutture, alle modalità di cablaggio e ai servizi offerti agli operatori partner.

I numeri di Open Fiber

A settembre 2026, Open Fiber ha raggiunto oltre 17,5 milioni di unità immobiliari in vendibilità con tecnologia FTTH (Fiber To The Home), confermandosi il principale operatore FTTH in Italia, tra i leader in Europa e il primo tra gli operatori wholesale only del continente. Sono oltre 300 gli operatori nazionali e internazionali che hanno già sottoscritto accordi commerciali per l’utilizzo della sua rete a banda ultralarga. Un progetto infrastrutturale che interessa tutte le Regioni italiane e rappresenta un importante volano per l’economia e l’occupazione, coinvolgendo ogni giorno circa 13mila persone tra dipendenti e indotto.

Dichiarante: “L’Italia può essere un punto di riferimento”

“Questa visita rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto da Open Fiber e delle competenze tecnologiche che abbiamo sviluppato negli anni – dice Domenico Dichiarante, Responsabile Marketing Residenziale di Open Fiber – Siamo orgogliosi che il nostro modello infrastrutturale susciti interesse anche in Paesi come la Germania. È la dimostrazione che l’Italia può essere un punto di riferimento a livello europeo nello sviluppo delle reti di nuova generazione”.

La visita ha inoltre offerto l’opportunità di approfondire le esperienze maturate nei rispettivi mercati, favorendo il dialogo sulle soluzioni tecnologiche e sui modelli operativi che possono accelerare la diffusione della fibra ottica in Europa.

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