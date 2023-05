Open Fiber al capolinea, subito il reset

Che giornata è stata?

Open Fiber è ormai al capolinea, urge un reset dell’azienda per rilanciare la industry italiana delle Tlc fisse.

Meta, torna la musica sui social, ma per ora soltanto fino al 6 ottobre. Continuano le negoziazioni con Siae per raggiungere un accordo a lungo termine.

La Giornata Parlamentare del 15 maggio 2023: oggi alla Camera l’esame del decreto sul ponte sullo stretto e il dibattito sul sostegno a famiglie e imprese per l’acquisto di energia elettrica.

