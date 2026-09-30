»
»
Open-es ACT 2026, nasce Fondazione Systema per supportare competitività e trasformazione imprese

Open-es ACT 2026, nasce Fondazione Systema per supportare competitività e trasformazione imprese

di |
Open-es ACT 2026, nasce Fondazione Systema per supportare competitività e trasformazione imprese Adnkronos

(Adnkronos) – Fare Sistema per non restare indietro. È questo il messaggio lanciato dall’Auditorium della Tecnica, durante Open-es ACT 2026. Al centro del dibattito la sfida della twin transition. Nel corso dell’appuntamento capitolino, è stata lanciata da Eni e Confindustria, la Fondazione Systema, un’alleanza multistakeholder che ha come obiettivo quello di migliorare il modello collaborativo e ampliare la partecipazione dei principali attori del sistema Paese riguardo la transizione ecologica e digitale. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche