Open-es ACT 2026, nasce Fondazione Systema per supportare competitività e trasformazione imprese

(Adnkronos) – Fare Sistema per non restare indietro. È questo il messaggio lanciato dall’Auditorium della Tecnica, durante Open-es ACT 2026. Al centro del dibattito la sfida della twin transition. Nel corso dell’appuntamento capitolino, è stata lanciata da Eni e Confindustria, la Fondazione Systema, un’alleanza multistakeholder che ha come obiettivo quello di migliorare il modello collaborativo e ampliare la partecipazione dei principali attori del sistema Paese riguardo la transizione ecologica e digitale.

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