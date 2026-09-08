OPAS su Tim, Poste abbassa le ambizioni

Oggi in primo piano il ridimensionamento dell’OPAS di Poste su Tim.

La società guidata da Matteo Del Fante ritocca al rialzo l’offerta su Tim e toglie la soglia del 66,67%, difficile da raggiungere, svincolando il buon esito dell’operazione dalla percentuale di adesione.

Sul fronte dell’AI, il capo scienziato di OpenAI avverte: “L’AI sta diventando troppo potente, rallentiamo lo sviluppo e creiamo standard condivisi”.

Infine, in tema data center, Trump e Silicon Valley accusano la Cina di alimentare la protesta anti-AI.

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