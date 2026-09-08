Poste costretta a rilanciare per salvare l’Opas su Tim, che a quattro giorni dalla scadenza fissata per venerdì prossimo registrava un’adesione del 6,15%, troppo lontana dall’obiettivo finale del 66,67%. L’incertezza sul buon esito dell’offerta ha spinto il gruppo guidato da Matteo Del Fante ad alzare il prezzo per invogliare i grandi fondi, ancora sonnacchiosi, ma anche i piccoli azionisti, scottati da anni di ribassi e liti degli azionisti (basti pensare a Vivendi o anche Elliott) ad aderire.

Ad ogni modo, tolta la soglia del 66,67% l’operazione non rischia di decadere.

Poste rinuncia alla soglia del 66,67%

Poste rinuncia anche all’obiettivo primario del 66,67% fissato come precondizione per l’offerta, lasciando perdere quindi l’obiettivo dichiarato del delisting di Tim. Delisting che potrà ad ogni modo essere riproposto una volta raggiunta la quota del 66,67%. Ma questo al momento è un punto nodale del rilancio, anche perché il delisting era l’obiettivo dichiarato dell’operazione.



La dote in più

La dote in più in denaro è di 30 centesimi per ciascuna azione Tim portata in adesione all’offerta, il che equivale a circa 55 milioni in più cash.“Pertanto, al perfezionamento dell’Offerta, per ciascuna Azione TIM portata in adesione, il Corrispettivo sarà incrementato della Componente Aggiuntiva in Denaro e sarà complessivamente costituito da: (i) n. 0,218 azioni ordinarie Poste di nuova emissione; e (ii) la componente in denaro già prevista dal Documento di Offerta, pari a Euro 1,67, incrementata della Componente Aggiuntiva in Denaro pari a Euro 0,30, e quindi pari a complessivi Euro 1,97 per azione”, si legge nella nota di Poste.

Poste rinuncia al controllo assoluto

L’altro punto nodale del comunicato di Poste è la rinuncia alla Condizione di Soglia. Poste si impegna ad acquistare tutte le azioni oggetto dell’offerta portate in adesione all’offerta “anche qualora si trattasse di un quantitativo inferiore al 66,67% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell’emittente”, si legge. “In considerazione della rinunci alla condizione di soglia, l’offerta sarà riaperta dal 21 al 26 settembre”, si legge ancora. Ina altre parole, dopo la scadenza di venerdì prossimo, 11 settembre, la possibilità di aderire all’OPAS viene riaperta in una nuova finestra temporale dal 21 al 26 settembre, allungando così i termini e aumentando così le possibilità di adesione.

Cosa cambia per il futuro di TIM in Borsa (Delisting)?

Il livello di adesione finale determinerà la velocità e la modalità con cui Poste prenderà il controllo totale di TIM:

Percentuale finale raccolta da Poste Scenario e Conseguenze Sotto il 50% Poste diventa l’azionista di maggioranza relativa di TIM. Ne prende il controllo di fatto, ma TIM resta quotata in Borsa e la governance andrà negoziata con gli altri soci forti (come Vivendi). Tra il 50,1% e il 66,66% Poste ottiene la maggioranza assoluta. Controlla saldamente l’assemblea ordinaria (nomina del CdA), ma non ha ancora i numeri autonomi per l’assemblea straordinaria (necessaria per fusioni o modifiche dello statuto). Sopra il 66,67% Poste ha il controllo totale (ordinario e straordinario). Può deliberare autonomamente la fusione per incorporazione di TIM in Poste, ottenendo il delisting (ritiro dalla Borsa) anche senza il 95% delle azioni. Sopra il 95% Scatta il diritto/obbligo di acquisto delle azioni rimanenti (squeeze-out). Il delisting di TIM da Piazza Affari diventa immediato e automatico.

In sintesi, se Poste non raggiungerà il 66,67% entro settembre, non ci sarà alcun “flop” immediato. Il gruppo guidato da Matteo Del Fante inizierà a governare TIM con la quota raccolta, rimandando l’obiettivo del delisting a un secondo momento attraverso operazioni societarie successive (come una fusione) o successivi acquisti di azioni direttamente sul mercato.

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