ONU e Croce Rossa chiedono regole vincolanti sulle armi autonome. Guterres: “Siamo vicini a superare la linea rossa”

Il monito arriva mentre cresce l'uso dell'AI nei conflitti e dopo il caso, raccontato dal New York Times, del drone russo che a Zaporizhzhia avrebbe selezionato autonomamente il bersaglio di un attacco in cui è morta anche una ragazza di 19 anni.

“Siamo pericolosamente vicini a superare una linea rossa morale: il targeting autonomo degli esseri umani da parte delle macchine”. È l’allarme lanciato dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e dalla presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa, Mirjana Spoljaric.

In una dichiarazione congiunta, i due chiedono l’apertura immediata di negoziati per arrivare a uno strumento giuridicamente vincolante che stabilisca divieti e restrizioni chiari sull’utilizzo dei sistemi d’arma autonomi.

“Alcune decisioni devono restare per sempre nelle mani degli esseri umani, e nessuna più della decisione di togliere o meno una vita umana”, ha aggiunto Carolyne Mélanie Régimbal, responsabile dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il disarmo.

Il monito dopo il caso del drone russo a Zaporizhzhia

L’allarme arriva mentre il confine tra sistemi assistiti dall’AI e armi capaci di operare con livelli sempre maggiori di autonomia sta diventando sempre più sottile.

Proprio ieri abbiamo raccontato il caso ricostruito dal New York Times di un drone russo che a Zaporizhzhia avrebbe selezionato autonomamente l’obiettivo da colpire. Nell’attacco contro una stazione di servizio sono morte tre persone, tra cui la studentessa universitaria di 19 anni Tetiana Bubynets.

Secondo la ricostruzione del quotidiano americano, il drone sarebbe stato programmato per raggiungere una determinata area, ma avrebbe poi utilizzato un sistema di AI per individuare autonomamente lo specifico bersaglio da attaccare, probabilmente identificando i serbatoi di propano presenti nella stazione.

Se confermato in questi termini, il caso rappresenterebbe esattamente il passaggio che preoccupa maggiormente Nazioni Unite e Croce Rossa: non più soltanto una macchina che segue una traiettoria o mantiene agganciato un bersaglio già indicato da un operatore, ma un sistema al quale viene affidata una parte della selezione dell’obiettivo.

Reuters sottolinea tuttavia che, allo stato attuale, non risultano casi universalmente riconosciuti e confermati di armi completamente autonome utilizzate direttamente contro bersagli umani. Anche per questo la qualificazione tecnica dei singoli episodi sul campo resta decisiva.

I negoziati a Ginevra

Il confronto internazionale sulle armi autonome è iniziato nel 2014, ma mentre i negoziati sono avanzati lentamente, la tecnologia ha compiuto progressi molto più rapidi. Sistemi semi-autonomi e assistiti dall’AI sono già stati utilizzati nei conflitti in Ucraina, Sudan, Gaza, Iran e nel Golfo. Esistono inoltre sistemi d’arma fortemente automatizzati già impiegati da diversi eserciti, come alcuni apparati antimissile installati sulle navi militari.

Il problema, secondo Guterres e Spoljaric, è evitare che il progresso tecnologico preceda definitivamente la regolamentazione internazionale. “È necessario che gli Stati mostrino coraggio politico e superino le discussioni incrementali per passare ad azioni decisive”, si legge nella dichiarazione.

L’obiettivo è arrivare all’apertura di negoziati formali in occasione della conferenza di revisione prevista a novembre a Ginevra, un appuntamento che si tiene soltanto una volta ogni cinque anni.

Il rischio degli errori dell’AI

Una delle principali preoccupazioni riguarda l’affidabilità dei sistemi. Le organizzazioni per i diritti umani avvertono da tempo che il comportamento di un sistema basato sull’AI potrebbe non essere sempre pienamente prevedibile o controllabile.

Un algoritmo potrebbe, per esempio, non riconoscere correttamente un soldato ferito o un combattente che si sta arrendendo. Un errore di classificazione, in un sistema autorizzato a colpire autonomamente, potrebbe trasformarsi immediatamente in una decisione letale. È lo stesso problema emerso nel caso del drone di Zaporizhzhia: un sistema può essere addestrato a riconoscere un determinato oggetto, edificio o veicolo, ma non necessariamente a comprendere tutto il contesto nel quale quell’obiettivo si trova.

Usa e Russia contrari a nuove norme vincolanti

Su un nuovo trattato internazionale, però, le posizioni rimangono distanti. Russia e Stati Uniti, tra gli altri Paesi, si sono opposti finora alla creazione di nuovi strumenti giuridicamente vincolanti, sostenendo che le norme esistenti siano già sufficienti.

I negoziati di Ginevra richiedono inoltre il consenso degli Stati per arrivare all’apertura di trattative formali, in un contesto geopolitico reso ancora più difficile dalle guerre in corso e dal riarmo internazionale. Mentre i governi discutono ancora su come regolamentare i “killer robot”, sul campo di battaglia i sistemi basati sull’AI stanno già assumendo un ruolo crescente nella ricerca, identificazione e selezione degli obiettivi.

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