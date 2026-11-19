L’intervento dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, a Ginevra sulla governance dell’AI

“La tecnologia del futuro è governata in maniera quasi medievale”, ha dichiarato l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, riferendosi all’intelligenza artificiale (AI), in occasione del vertice delle Nazioni Unite RightsX Summit 2026 a Ginevra.

“Una manciata di aziende controlla gran parte della potenza di calcolo, dei dati e delle infrastrutture mondiali dedicate all’AI”, ha sottolineato Turk, precisando una cosa molto importante, in questa situazione già grave di per sé “non abbiamo ancora regole comuni per sviluppare democraticamente l’AI”.

Una situazione che evidentemente non è grave per il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che da Shenzhen manda un messaggio al mondo di tutt’altro orientamento: “Non vogliamo nessuna regolamentazione globale dell’intelligenza artificiale”.

Una posizione comprensibile, visto che quella famosa manciata di aziende è tutta americana.

Controllo AI, dati e potenza di calcolo: “viviamo un evidente deficit democratico”

Ha ragione il Presidente americano, quando dice che bisogna lasciare questa tecnologica così potente (e pericolosa) a briglie sciolte, per favorire imprese, innovazione e investimenti, o dobbiamo invece dare ragione a Turk quando afferma che ci troviamo in un contesto caratterizzato da “un evidente deficit democratico” se cinque big tech controllano il 70% della capacità di calcolo globale per l’AI?

Secondo quanto riportato da france24.com, l’Alto commissario delle Nazioni Unite spiega che non è normale un’elevata concentrazione di potere e controllo nelle man di pochi giganti tecnologici, “di pochi eletti, senza controlli, contrappesi, partecipazione e responsabilità”.

La storia ci insegna che in condizioni del genere sono poi le persone normali, noi, a pagare il prezzo più alto in termini di impatto sociale, economico e ambientale.

Chi decide i rischi tecnologici che siamo costretti a vivere?

Riprendendo in qualche modo anche lo straordinario numero di interruzioni di servizi digitali essenziali forniti da alcune grandi aziende americane come Microsoft e Apple, ma anche quelle che hanno caratterizzato il traffico aereo e i servizi bancari, Turk chiede una riflessione generale anche in termini di sicurezza di queste tecnologie avanzate.

“I nostri sistemi di trasporto, alimentazione e assistenza sanitaria sono sempre più digitalizzati. Potremmo non essere lontani dal giorno in cui l’intelligenza artificiale, autonomamente o nelle mani sbagliate, sarà in grado di interrompere le infrastrutture critiche di intere comunità o Paesi“, ha affermato Turk.

La domanda suggerita è semplice: chi decide quali rischi siamo costretti a correre con l’introduzione massiccia di nuovi modelli e agenti AI in tutti i settori chiave della nostra società?

Chi controlla che gli algoritmi non danneggino persone, cose e le stesse istituzioni democratiche?

Possono essere le stesse aziende che sviluppano questi sistemi?

Al momento, sembra che le cose vadano proprio in questo modo. Se un nuovo farmaco o prodotto alimentare arriva sul mercato sicuramente ha superato qualche tipo di controllo, per l’AI questo non accade.

Applicare la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo all’AI

L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani chiede, in ultima istanza, di applicare rigorosamente i principi della Dichiarazione universale dei diritti umani allo sviluppo e alla governance dell’intelligenza artificiale.

In un suo precedente intervento davanti al Consiglio dei diritti umani dell’ONU, a settembre, aveva già avvertito che l’AI di frontiera “può rappresentare una minaccia esistenziale per l’umanità”, se lasciata priva di regole vincolanti e controlli indipendenti.

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