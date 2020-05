ONNIT.org, al via in Italia la social community per affrontare il Covid-19

Francesco de Leo, insieme ad Enrico Mattia Pegoraro, lanciano in Italia ONNIT.org, la principale Social Community, con sede a Madrid, per affrontare l’impatto del COVID-19 e fornire uno strumento d’aiuto contro l’imminente crisi economica.

Con la diffusione globale del COVID-19, il nostro mondo è oggi più che mai fragile e vulnerabile. La dilagante escalation della crisi ha colto i governi del mondo impreparati. Nessun piano strategico era pronto ad affrontare questa pandemia e insufficiente è stato il coordinamento tra i paesi.

La lezione però è servita ed è stata assimilata.

Nessun paese e nessun governo sarà, anche in futuro, in grado di uscire da solo da una crisi così totalizzante e diversa da quelle che il mondo ha vissuto negli ultimi 50 anni.

Se adattarsi a un “New Normal” è già di per sé una sfida, questa pandemia ha causato costi psicologici ineguagliabili che rischiano di minare la struttura stessa della nostra società. La rinascita richiede una capacità senza precedenti in grado di mobilitare i talenti, le menti e le competenze a tutti i livelli; un vero e proprio sforzo per dare agli individui, alle comunità ed alle istituzioni il potere di mettere in moto quel tipo di cambiamento di cui il mondo ha bisogno per affrontare questa trasformazione senza precedenti.

Per questo motivo annunciamo oggi il lancio di ONNIT.org in Italia.

ONNIT.org è la nuova Social Community delle azioni sociali. Attraverso una piattaforma digitale e una App mobile, ogni singolo individuo, impresa, università, istituzione e ONG può creare, gestire, analizzare e misurare le proprie azioni sociali e di volontariato. Mediante la tecnologia, ONNIT.org mette in moto nuovi modi per aiutare e ricevere sostegno, per trasformare l’attuale transizione in un’opportunità e per promuovere il cambiamento di cui il mondo ha bisogno.

Attraverso Onnit, tutti sono in grado di mobilitare rapidamente risorse e servizi, comunicare ed interagire a distanza, promuovere l’impatto sociale e fornire un nuovo modo per collaborare e riunire le persone.

ONNIT.org, inoltre, ha sviluppato un algoritmo esclusivo (valutato a livello globale) che consente di misurare il contributo di ogni persona e organizzazione a quelli che sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dalle Nazioni Unite nell’agenda 2030.

Con il supporto della sede di Madrid, Francesco de Leo ed Enrico Mattia Pegoraro guidano il lancio di ONNIT.org in Italia.

Francesco è un PhD della UCLA (Anderson School of Management), ex membro del consiglio di amministrazione di IFIL (ora Exor), poi Managing Director di TIM e Presidente di STET International: è il Presidente Esecutivo di Kaufmann & Partners. È il nuovo Segretario Generale della World Sports Alliance (New York). È stato eletto come uno dei Giovani Leader Globali del World Economic Forum. Dal 2011, in qualità di Chief Editor, Francesco lavora al fianco di Roland Schatz (CEO della Global Sustainability Index Institute Foundation) per incoraggiare l’attuazione dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile – SDG. Francesco è Fellow del Centro ELIS di Roma.

Enrico Mattia, avvocato, ha un doppio grado MBA conseguito presso SISU (Shanghai International Studies University) e ESIC (Business & Marketing School) in Madrid. È impegnato in progetti e sviluppo di business transnazionali basati soprattutto su “green initiatives”, strategie di sostenibilità e politiche di Responsabilità Sociale d’Impresa. Fa parte del team di ONNIT.org a Madrid e ricopre il ruolo di country manager per l’Italia.

ONNIT.org è uno spin-off di Syntonize (Madrid), leader tecnologico globale nella trasformazione digitale, che si concentra su marchi, aziende e persone in generale. L’azienda fa leva sugli strumenti digitali per sviluppare nuove strategie, prodotti e diversi approcci alle sfide di un’economia globalizzata. Gli esperti di Syntonize hanno condotto progetti digitali all’avanguardia in Spagna e nel mondo con aziende di grande fama come Iberia e Barclays.

Syntonize fornisce tecnologia all’avanguardia per supportare ONNIT.org.

ONNIT.org ha già ottenuto un notevole successo in Spagna. Durante la crisi causata dal Covid-19, il CEO di Onnit Pablo Marin Fernández-Díez, insieme al suo team, è stato in grado di gestire più di 200 iniziative specifiche contro la pandemia, aiutando migliaia di persone e mobilitando risorse inestimabili.

ONNIT.org offre la tecnologia per coinvolgere individui, circoscrizioni e istituzioni in modo trasversale. Attraverso la sua piattaforma, aspira ad essere lo strumento dedicato allo sviluppo sociale, che punta ad aiutare persone, organizzazioni e città a generare un impatto sociale reale e sostenibile.

L’Italia è stato il primo Paese europeo ad essere così pesantemente colpito dal Covid-19 e sarà il primo a uscire da questa crisi. ONNIT.org si propone di renderlo possibile e di accelerare il ritmo di questa transizione.