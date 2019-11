Chi sono gli oltre 100 speaker, qual è l'agenda e come partecipare alla II edizione di "5G Italy - The Global Meeting in Rome", che si terrà il 3-4-5 dicembre 2019 presso l'Auditorium del CNR.

Mancano 10 giorni alla II edizione di “5G Italy – The Global Meeting in Rome”, che si terrà il 3-4-5 dicembre 2019 presso l’Auditorium del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche).



5G Italy 2019 vedrà la partecipazione di oltre 100 speaker, con rappresentanti del governo (da Paola Pisano, Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione a Francesco Boccia, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie della politica), delle istituzioni, imprese e università italiane ed estere e affronterà le tematiche principali legate allo sviluppo del 5G in Italia, in Europa e nel mondo.

Saranno tre giorni di intenso confronto, con tutte le novità del settore, nel corso del quale sarà possibile toccare “con mano” alcuni servizi 5G già disponibili in ambito Smart City, Smart Campus, Realtà Virtuale e Aumentata con la creazione di ologrammi fisicamente visibili.

AGENDA

PARTECIPA

5G Italy è promosso dal CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni) e organizzato da Supercom.

Il teaser di “5G Italy – The Global Meeting in Rome

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) riconosce 3 CFP per ogni sessione della mattina del 3, 4 e 5 dicembre e 3 CFP per ogni sessione del pomeriggio del 3 e 4 dicembre.