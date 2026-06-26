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Online il sesto episodio di ‘Amazing’, il podcast Ama-Adnkronos per una vita più green

Online il sesto episodio di ‘Amazing’, il podcast Ama-Adnkronos per una vita più green

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Online il sesto episodio di ‘Amazing’, il podcast Ama-Adnkronos per una vita più green Adnkronos

(Adnkronos) – È online il sesto e ultimo episodio di “Amazing – idee e buone pratiche per una città sostenibile”, il podcast realizzato da Ama e Adnkronos per una vita più green. Il VI episodio della serie, “Oltre l’armadio: dal fast fashion all’economia circolare del tessile urbano”, viene squarciato il velo sull’impatto devastante della moda usa e getta. Guidati dal successo della docuserie “Junk – Armadi pieni”, l’episodio è un viaggio dalle discariche del sud del mondo fino alle strade di Roma. Scopriremo come la Capitale sta rispondendo a questa emergenza globale attraverso la nuova strategia di Ama: un piano fatto di contenitori intelligenti, presidio del territorio e ripristino della legalità. 

Gli ospiti di questo sesto episodio sono Matteo Ward, ceo di Wrad e Inside Out Fashion Textiles & Home, e Bruno Manzi, presidente di Ama Spa, che dialogheranno con Lorenzo Capezzuoli Ranchi, host del podcast. 

“Amazing”, un progetto Ama e Adnkronos. Disponibile su tutte le piattaforme, su podcast.adnkronos.com e amaroma.it. 

economia

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Redazione Key4biz

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