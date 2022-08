“Onlife”, quasi 44 milioni di italiani sul web. 9 su 10 da mobile

Nel mese di giugno 43,8 milioni di persone hanno navigato online da desktop e mobile: il 74% della popolazione, secondo Audiweb: "La total digital audience nel giorno medio con 37 milioni di utenti, online in media per 2 ore".

Nel mese di giugno sono stati 43,8 milioni gli individui che hanno navigato online dai device rilevati (Desktop e Mobile), collegati complessivamente per 65 ore, secondo gli ultimi dati pubblicati da Audiweb.

La total digital audience nel giorno medio è rappresentata da 37 milioni 320 mila utenti, online in media per 2 ore e 33 secondi. In questo mese di rilevazione la fruizione da Mobile nel giorno medio si mantiene ancora stabile, con l’80,3% dei 18-74enni online (34,6 milioni), mentre l’audience online da Computer, riferita alla popolazione dai 2 anni in su, registra una flessione del 6,4% conseguente alla chiusura delle scuole e all’aprirsi della stagione estiva che si avvia verso le vacanze.

Nel giorno medio a giugno erano online 10,6 milioni di persone del Nord-Ovest (il 66,8%), 7,3 milioni del Nord-Est (il 63,9%), 7,5 milioni dell’area Centro (il 64,3%) e 11,9 milioni dell’area Sud e Isole (il 59,7%).

Rispetto al mese precedente, a giugno l’audience online delle principali categorie di siti e mobile app si è mantenuta piuttosto stabile rispetto al mese precedente, in equilibrio tra i trend di consumo dalle sfumature estive e i primi sentori della crisi di Governo, proprio in coda ai ballottaggi per le amministrative che si sono tenute in diverse città italiane.

Solo per alcune categorie emerge uno scostamento più evidente per effetto dei trend stagionali. Infatti, da un lato vediamo l’effetto positivo dell’estate che avanza sulle categorie specifiche legate al mondo dei viaggi che registrano dati in positivo: Hotels/Hotel Directories (+6,2%), Ground Transportation (+3,7%), Airlines (+7,1%) e Destinations (+11,2%); mentre la chiusura delle scuole e dei campionati di calcio sono le cause dell’evidente flessione delle sottocategorie dedicate al mondo della scuola – come nel caso di Educational Resources (-9,3%) – e dello Sports (-5,8%).