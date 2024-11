La società Oman Lens ha lanciato il primo satellite dell’Oman, chiamato OL-1, registrato a nome del sultanato presso l’Organizzazione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), specializzato in tecnologie di telerilevamento e osservazione della Terra e potenziato con soluzioni di intelligenza artificiale (AI).

Un passo in avanti decisivo per il Paese arabo, sia per l’impiego di tecnologie ottiche avanzate e di intelligenza artificiale, sia perché sarà il primo di una costellazione di satelliti volti a fornire al Sultanato dell’Oman capacità avanzate per l’osservazione della Terra.

Tale costellazione dovrebbe prender vita entro i prossimi cinque anni all’interno del programma Oman Vision 2040, con piani di sviluppo di servizi anche per progetti smart city.

Come ripotato dalle agenzie stampa locali, sensori avanzati consentiranno a OL-1 di raccogliere immagini dettagliate del paesaggio, delle infrastrutture e delle risorse naturali dell’Oman, mentre l’intelligenza artificiale elabora questi dati per fornire soluzioni operative più velocemente dei satelliti tradizionali.

Il lancio del satellite OL-1 è avvenuto stamattina grazie al razzo vettore Lijian-1 Y5 partito dal centro aerospaziale Dongfeng.

Il vettore ha lanciato in orbita un carico di 15 satelliti tra i quali la serie Jilin-1 Gaofen, Yunyao-1 e Xiguang-1.

La serie Yunyao-1 a bordo del razzo è composta da sei satelliti, progettati principalmente per il rilevamento atmosferico o il monitoraggio dei punti caldi ambientali.

In questo modo, il razzo vettore Lijian-1 è ufficialmente entrato nel mercato spaziale commerciale internazionale, ha affermato Shi Xiaoning, capo progettista del razzo, secondo quanto riportato dall’agenzia Xinhua.

Una delegazione della NASA, capitanata dal vice CEO, è stata in Oman per parlare di possibili collaborazioni nel settore spaziale, tra tecnologie avanzate, servizi di nuova generazione, capacity building e trasferimento tecnologico, fono allo sviluppo di iniziative congiunte.

