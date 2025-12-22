Oltre la Notizia, scarica l’eBook di Key4Biz

Capire le nuove tecnologie in chiave geopolitica, geoeconomica e sociale con gli approfondimenti di Key4Biz per non far decidere alle piattaforme e agli Stati esteri il nostro Futuro.

Ormai quasi tutte le nuove tecnologie sono sviluppate in modo dual use: per un uso civile e per un uso militare (c’è chi preferisce dire per la Difesa), perché ormai da diversi anni viviamo in una guerra ibrida.

E sapete qual è il nuovo target? È la nostra mente. La guerra si combatte anche nel dominio cognitivo: gli Stati che ci considerano ostili vogliano arrivare alla nostra testa per farci cambiare la percezione del contesto geopolitico e geoeconomico fino a portare sempre più italiani a pensare che chi dichiara guerra e la porta avanti da anni sia dalla parte della ragione.

L’obiettivo è creare crepe all’interno dei Paesi Occidentali e tra di loro, mettendo in discussione le politiche governative e sovranazionali, i princìpi democratici e i diritti e le libertà fondamentali.

Dunque, in questo nuovo scenario mondiale diventa essenziale la resilienza cognitiva, democratica e informativa di noi cittadini italiani ed europei.

Poi si sa che “in guerra la prima vittima è la verità”, per cui essere protagonisti di un giornalismo rigoroso e basato solo sui fatti, sugli approfondimenti con le voci di autorevoli esperti, come fa Key4Biz in questo eBook (qui la preview) – andando oltre la notizia, collocandola nel contesto giusto per farci capire in che mondo siamo e dove stiamo andando – contribuisce oggi, fortemente, a difendere i confini delle nostre democrazie. E a non farci decidere il nostro futuro né da Stati extra-UE né dalle piattaforme tecnologiche AI-driven.

Con la pubblicazione dei seguenti approfondimenti, scritti insieme ai colleghi di Key4Biz, dimostriamo che è possibile non essere dei tecno-fan e, di conseguenza, raccontare le nuove tecnologie e i loro padroni in modo critico per creare una cittadinanza attiva e consapevole; per alimentare la cultura digital e cyber su innovazioni che hanno un impatto notevole sulle nostre vite personali e professionali, ridisegnando la società in cui i dati sono il nuovo inchiostro con cui si scrive la storia attuale e futura; e per stimolare, infine, gli investitori ad investire sulle tecnologie italiane ed europee e a dare fiducia ai nostri talenti.

Oggi vince la sfida per la supremazia tecnologica non più chi ha le migliori tecnologie, ma chi ha il miglior mix di talenti, dati e applicazioni.

AI Factories, Supercomputer, Data Center e Computer Quantistici: sono potenze dormienti se non c’è chi le guida.

Dopo la dichiarazione politica di guerra degli Stati Uniti contro l’Unione Europea, attraverso la Strategia di Sicurezza Nazionale, l’Indipendenza digitale europea emergerà, nei prossimi mesi e anni, come un imperativo strategico, politico ed economico.

Come Key4Biz abbiamo indicato questo orizzonte già da maggio scorso, organizzando la 1^ Conferenza per l’Indipendenza Digitale, perché crediamo che il futuro non dipenda solo dalle migliori tecnologie, ma è anche e soprattutto una questione geopolitica e di una lungimirante e coraggiosa governance delle trasformazioni digitali.

Luigi Garofalo, Direttore Key4Biz

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz