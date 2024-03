Abbiamo partecipato al simposio "L'Intelligenza artificiale per l'Italia" organizzato dal Dipartimento per la Trasformazione digitale e da AgID. Il videoservizio con le interviste al Sottosegretario per la Trasformazione digitale e con delega all'AI, Alessio Butti, a Mario Nobile, DG AgID, Agostino Scornajenchi, AD CDP Venture Capital, Cristiano Cannarsa, AD Sogei, e a Alessandro Moricca, Amministratore unico di PagoPA.

Abbiamo partecipato al simposio “L’Intelligenza artificiale per l’Italia” organizzato dal Dipartimento per la Trasformazione digitale e da AgID. Il videoservizio con le interviste al Sottosegretario per la Trasformazione digitale e con delega all’AI, Alessio Butti (“abbiamo lavorato con la premier e Cdp Ventural Capital al fondo di 1 miliardo, che si aggiunge a quelli già stanziati dal nostro Dipartimento insieme a Cdp e ACN. Siamo sul podio europeo per i finanziamenti all’intelligenza artificiale”), a Mario Nobile, DG AgID (“Ecco perché AgID si candida ad essere una delle Agenzie previste dall’AI Act“, Agostino Scornajenchi, AD CDP Venture Capital (“Così gestiremo il fondo da 1 miliardo, anche andando a individuare il campione italiano di AI”, Cristiano Cannarsa, AD Sogei (“Usiamo l’AI per scoprire gli evasori critici“), e a Alessandro Moricca, Amministratore unico di PagoPA (“Stiamo pensando di usare l’AI contro il digital divide per ridurre i tempi di attesa e per migliorare, con un nuovo linguaggio, il rapporto tra l’amministrazione e il cittadino“).

