Olimpiadi, chi ha vinto più medaglie? L’Urss è ancora al secondo posto

Usa primi. All’Italia 758 medaglie: 258 d’oro, 231 d’argento e 269 di bronzo

Nel 1896 ad Atene, le prime Olimpiadi dell’era moderna. Da allora si sono disputate 55 edizioni dei giochi Olimpici, di cui 32 estive e 23 invernali, quest’ultime organizzate a partire dal 1924. Complessivamente, nelle varie edizioni sono state vinte oltre 20.273 medaglie, tra ori, argenti e bronzi. Con le 40 medaglie conquistate alle ultime Olimpiadi estive di Tokyo 2020, di cui 10 ori, l’Italia ha consolidato la propria presenza nella classifica del medagliere olimpico di tutti i tempi. Ma la parte del leone la fanno gli Usa: le medaglie complessive vinte dagli atleti a stelle e strisce, come mostra il grafico, sono 2.965, di cui 1.174 sono ori. Subito dopo di loro l’ex Unione Sovietica con 473 ori.

Agli Usa il 20% delle medaglie d’oro delle Olimpiadi estive

Le Olimpiadi estive, sono senza dubbio le più seguite e con diverse discipline che si rifanno proprio ai giochi olimpici dell’antica Grecia. Al primo posto del medagliere complessivo ci sono gli Stati Uniti, forti di un primato che sembra davvero difficile da battere. Gli americani hanno infatti conquistato in totale 2.635 medaglie olimpiche estive, di cui il 40% sono medaglie d’oro (1.061), il 31% d’argento (836) e il 29% di bronzo (738). Considerando che complessivamente gli ori vinti alle Olimpiadi estive sono stati finora 5.454, gli Usa si sono portati a casa il 20% di tutte le medaglie d’oro assegnate. Al secondo posto, come abbiamo visto, c’è ancora l’ex Unione Sovietica, che è stata premiata con 1.010 medaglie estive, abbastanza equamente distribuite in ori (395), argenti (319) e bronzi (296). Sul gradino più basso del podio c’è la Gran Bretagna, che ha 916 medaglie estive totali.

Nel medagliere olimpico invernale domina la Norvegia

Discorso diverso vale per le Olimpiadi invernali, nelle quali gli equilibri cambiano ed emergono gli atleti provenienti da paesi in cui sono molto praticati gli sport su neve e ghiaccio. Nel medagliere complessivo invernale al primo posto c’è la Norvegia, grazie alle 405 medaglie fin qui conquistate, di cui 148 ori, 133 argenti e 124 bronzi. Gli Stati Uniti vanno forte anche negli sport invernali, ma devono accontentarsi del secondo posto, avendo vinto in totale solo 330 medaglie. Al terzo, invece, c’è la Germania, con 266 medaglie complessive. In questa classifica segnaliamo anche il Canada al quinto posto (con 77 ori), la Svezia al settimo (65) e la Svizzera all’ottavo (62).

L’Italia ha vinto complessivamente 758 medaglie alle Olimpiadi

Passiamo ora al medagliere dell’Italia. In totale gli azzurri si sono messi al collo 758 medaglie tra Olimpiadi estive e invernali, di cui 258 d’oro, 231 d’argento e 269 di bronzo. Nel medagliere complessivo l’Italia è al settimo posto. Gli azzurri hanno soltanto 4 medaglie d’oro in meno rispetto alla Francia, al sesto posto (è il numero di ori che determina l’ordine in classifica) e ben 45 medaglie d’oro in più rispetto alla Svezia, all’ottavo posto. Nel medagliere riferito alle sole Olimpiadi estive l’Italia è al sesto posto, tra Francia e Germania, mentre in quella dei Giochi invernali è in dodicesima posizione, con tre ori in meno rispetto alla Finlandia e un solo oro in più al confronto con la Francia.

Settanta Paesi partecipanti non hanno mai vinto una medaglia

Nonostante negli anni abbiano collezionato anche diverse partecipazioni alle Olimpiadi estive e invernali, esistono alcuni Paesi che non sono mai riusciti a conquistare nemmeno una medaglia di bronzo. Un record negativo che spetta senza dubbio al Principato di Monaco. Gli atleti della piccola città-Stato hanno partecipato a ben 31 edizioni dei Giochi olimpici e in nessuna di queste sono riusciti a salire sul podio. In questo record al negativo seguono un altro principato, quello di Andorra, con zero medaglie in 24 partecipazioni e la Bolivia, a secco in 21 edizioni dei Giochi.

La progressione della Cina nel medagliere olimpico

Complessivamente la Cina ha vinto 711 medaglie olimpiche: 284 ori, 231 argenti e 196 bronzi. Pur non avendo partecipato, a causa di controversie legate al suo riconoscimento, alle Olimpiadi organizzate tra il 1956 e il 1980. Nel 1984 ai Giochi estivi di Los Angeles ha vinto 32 medaglie, diventate 50 a Sidney 2000 e 100 alle olimpiadi di casa di Pechino 2008. Una progressione notevole che ha portato la Cina, in poche edizioni, a ottenere il quinto posto nel medagliere generale di tutti i tempi.

I dati si riferiscono al: 2022

Fonte: Cio