Olesen (Novo): “Impegnati a portare innovazione per migliore qualità di vita”

(Adnkronos) – “Novo ha sempre innovato a beneficio dei pazienti e della loro salute. Sia che si tratti di migliorare la durata della vita o la complessità del trattamento, la salute è sempre al centro di ogni nostra decisione”. Così Jens Pii Olesen, General Manager di Novo Italia, in occasione del 62° Congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete (Easd), in corso al MiCo fino al 2 ottobre, a bordo della mongolfiera che la farmaceutica ha portato a Milano per dare maggiore visibilità ai temi della salute e della consapevolezza.

“Trovandomi sospeso sopra al Centro congressi,” dove si confrontano “ricercatori e medici – continua Olesen – posso constatare quanto sia importante portare la salute al di fuori di questi padiglioni. Per questo Novo ha organizzato la presenza di una mongolfiera che parla di salute, e offerto la possibilità di sottoporsi a uno screening sanitario e della camminata/corsa di 5 chilometri, che si terrà più avanti questa settimana. Sono solo alcuni esempi di come Novo si impegni a portare la salute alla comunità locale e a porre l’accento su questo tema, affinché tutti possano migliorare la loro qualità vita”.

“È molto emozionante essere qui oggi per parlare del nostro nuovo logo, del nostro nuovo nome e del cambio di direzione”, spiega Olesen mentre il pallone aerostatico si alza nel cielo di Milano. “Abbiamo cambiato il nome da Novo Nordisk a Novo, molto più semplice da ricordare per consumatori, clienti, medici e stakeholder. Speriamo che questa scelta aiuti le persone a capire qual è il nostro nome e che non siamo un’azienda scandinava o nordica: siamo davvero un’azienda globale. È un vecchio retaggio che forse avremmo dovuto cambiare da decenni. Ora, anche nel logo la direzione del toro (ispirato alla mitologia egizia, ndr) è cambiata e guarda al futuro – chiarisce – Questo rappresenta molto bene l’approccio di Novo rispetto all’innovazione. Ancora più importante, poi, è il cambio di slogan, divenuto ‘Lasting health starts now’, cioè ‘Una salute duratura inizia ora’. Ci siamo infatti resi conto che pazienti, medici, società e ‘payers’ stanno rimandando trattamenti, accesso ai farmaci o addirittura decisioni personali. Con il nuovo claim – conclude Olesen – cerchiamo di incoraggiare i pazienti a migliorare la loro vita fin da ora, i medici a migliorare la terapia dei pazienti fin da subito e i payers a dare accesso ai farmaci oggi”.

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