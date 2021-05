La nostra giornata con le ultime notizie sul blitz al Colonial Pipeline, il più grande oleodotto degli Stati Uniti. Forse Joe Biden ha sottovalutato l’aspetto della cybersecurity?

Dietro agli attacchi il collettivo hacker DarkSide: “Siamo apolitici, Il nostro obiettivo è fare soldi e non creare problemi alla società”.

Continua la campagna di vaccinazione anti-Covid e in Emilia Romagna sempre più persone prenotano online. Il Direttore Generale di Lepida, Gianluca Mazzini: “le persone sono sempre più abili nell’utilizzo diretto delle infrastrutture”.

Cresce infine in Italia la copertura in fibra FTTH soprattutto con Open Fiber, ma le attivazioni restano indietro. Voucher occasione da non perdere.

Oleodotto Usa hackerato. E se accade anche in Italia? Gabrielli: “Rispondiamo agli attacchi cyber di matrice statuale”

di Luigi Garofalo

Il sottosegretario Franco Gabrielli, con delega ai servizi segreti, al Foglio: “Su questi temi, vi è senz’altro la volontà dello Stato di rispondere, quando vi è la possibilità, agli attacchi cyber di matrice statuale”.Leggi l’articolo

Colonial Pipeline, DarkSide ammette l’errore e si scusa: “Abbiamo sbagliato, siamo apolitici”

di Piermario Boccellato

Il collettivo di criminal hacker DarkSide si scusa di quanto sta accadendo al mercato petrolifero degli Stati Uniti dopo l’hackeraggio del Colonial Pipeline.

Vaccinazioni, Mazzini (Lepida): “Più prenotazioni online, in Emilia Romagna la sanità digitale sta funzionando”

di Flavio Fabbri

Il Direttore Generale di Lepida su La Repubblica: “Più si scende con l’età, più aumentano le prenotazioni online”.

Misura di campi elettromagnetici e caratterizzazione di antenne

di Cnit

La caratterizzazione delle antenne mediante la misura di ben definiti parametri è uno dei passi fondamentali nello sviluppo dei nuovi sistemi.

Banda ultralarga, FTTH sempre più diffuso al 41% in Italia ma attivazioni ferme al 14%

di Paolo Anastasio

Cresce a ritmi serrati nel nostro paese la copertura in fibra FTTH soprattutto con Open Fiber, ma le attivazioni restano indietro. Voucher occasione da non perdere.

Cda Rai, Draghi si affida ai cacciatori di teste di Egon Zehnder per Presidente e Ad?

di Angelo Zaccone Teodosi

Da domani in Commissione VIII del Senato l’avvio dell’iter per la legge di riforma della governance?

Instagram under 13, i procuratori generali di 44 Stati Usa scrivono a Zuckerberg: “Abbandoni il progetto”

di Piermario Boccellato

Negli Stati Uniti i procuratori generali di 44 stati chiedono a Mark Zuckerberg di abbandonare il progetto di Instagram rivolto agli under 13.

La Cina supera gli 1,4 miliardi di abitanti, il 70% vive in città e usa internet

di Flavio Fabbri

In 10 anni la popolazione cinese è cresciuta del 5%, il dato più basso di sempre. Cresce la fascia degli over 60, che rappresentano il 18% del totale.

“PNRR e sanità digitale. Organizzazioni, dati e tecnologie”. Domani alle 15 talk con Enzo Chilelli (SNAD)

di Piermario Boccellato

Domani alle 15 nuovo appuntamento con il talk settimanale “La Pa che vorrei”.

Auto elettriche, l’assalto delle internet company cinesi. Ma nel 2020 il record di vendite è stato europeo

di Flavio Fabbri

Le grandi società tecnologiche cinesi investono sempre di più nell’elettrificazione della moblità, ma l’Europa non lascia la corsa alla leadership.

Riccardo Cazzola (Trust Italia): “Awareness e Verified Mark Certificate contro il phishing”

